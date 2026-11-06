İtalya Serie A'da 11. haftanın perdesi, stc tv üzerinden yayınlanan İtalya Ligi kapsamında, bu akşam cuma günü Venezia ile Udinese arasında oynanacak maçla açılıyor.

Calcio haftası kapsamında yarın cumartesi 4 maç oynanacak; bunların başında Olimpico Stadı'nda Roma'nın konuğu Sassuolo'yu ağırlayacağı karşılaşma geliyor.

Opta istatistik ağı, Roma'nın İtalya Ligi'nde Sassuolo karşısında oynadığı 24 maçın 22'sinde yenilgi yüzü görmediğini; 13 galibiyet ve 9 beraberliğe karşılık 2 mağlubiyet aldığını aktardı.

Ayrıca Roma, Sassuolo karşısındaki son 4 maçını kazandı ve bu, başkent ekibinin bu müsabakada Sassuolo'ya karşı elde ettiği üst üste galibiyet sayısı bakımından bir rekor niteliğinde.

Gelecek maçlar ROM Serie A 14:45 SAS

Sassuolo ise İtalya Ligi'nde Roma karşısında deplasmanda oynadığı 12 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bu galibiyet 12 Mart 2023'te 4-3'lük skorla gelmiş, Armand Lauriente o maçta 2 gol kaydedip bir gole de asist yapmıştı.

Roma, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde şu ana kadar yenilgi yüzü görmeyen yalnızca 4 takımdan biri; diğerleri Lazio, Bayern Münih ve Borussia Dortmund.

2026-2027 sezonunda 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Roma, İtalya Ligi'ndeki ilk 11 maçında tarihinde yalnızca üçüncü kez yenilgiden kaçınmayı başarabilir. Bunu daha önce 2013-2014 sezonunda, yenilgisiz serisini 17. maça kadar sürdürerek ve 2003-2004 sezonunda, 14. maça ulaşarak gerçekleştirmişti.

Bu sezon İtalya Ligi'nin en güçlü hücum hattına sahip olan Roma, müsabakadaki ilk 10 maçında 28 gol kaydetti ve bunu tarihinde ilk kez yaptı.

"Opta", Sassuolo'nun İtalya Ligi'ndeki son 4 maçını kaybettiğini belirtti. Takım, müsabakada tarihinde yalnızca bir kez üst üste 5 veya daha fazla mağlubiyet yaşamıştı; bu da 2014'ün ocak ve mart ayları arasında, üst üste 7 maç kaybettiği dönemdi.

Sassuolo, geçtiğimiz 15 Şubat'ta Udinese'yi 2-1 yendiği maçtan bu yana ligde deplasmanda hiçbir galibiyet elde edemedi. O tarihten bu yana takım, deplasmanda oynadığı 11 maçta 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı; ayrıca deplasmandaki son 7 maçının 6'sını kaybederken yalnızca 1 beraberlik elde etti.

Bu sezon İtalya Ligi'nin en zayıf savunma hattına sahip olan Sassuolo, 10 maç geride kalmışken kalesinde 26 gol gördü ve bunu müsabakaya katıldığı tarih boyunca ilk kez yaşadı.

Roma oyuncusu Donyell Malen, 2026 yılı boyunca Avrupa'nın 5 büyük ligindeki gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alıyor; 22 golle, her biri 21 gol kaydeden Raphinha ve Harry Kane'in bir gol önünde bulunuyor.

Daha detaylı bir ifadeyle Hollandalı forvet, içinde bulunduğumuz takvim yılında 5 büyük ligde hem kendi sahasında en az 10 gol (10 gol) hem de deplasmanda 10 gol (12 gol) kaydeden tek oyuncu konumunda.