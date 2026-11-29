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Napoli, Sassuolo deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve Massimiliano Allegri'nin takımı bir kez daha galibiyet alamadı. Ancak maçın son bölümüne bir hakem kararı damga vurdu. Torre Annunziatalı hakem Guida, kendi isteğiyle verdiği iki yılı aşkın aranın ardından yeniden Napoli'nin maçını yönetti. Guida, ceza sahasında Caleta-Car'ın olası elle müdahalesi için Napoli lehine penaltı vermedi. VAR tarafından pozisyonu incelemek üzere monitöre çağrıldığında da Lucca ve takım arkadaşlarının itirazlarına rağmen kararını değiştirmedi.

Pozisyon maçtan sonra da gündemdeydi. Massimiliano Allegri, Dazn'a yaptığı açıklamada karardan memnun kalmasa da hatayı küçümsedi. Sassuolo Teknik Direktörü D'Aversa ise Guida'nın hata yaptığını söyleyen herkese doğrudan tepki gösterdi. Peki ne oldu ve kurallar ne diyor?

NE OLDU? Soldan kullanılan kornerde, ceza sahasının ortasında yapılan kafa dokunuşunun ardından top arka direğe ulaştı. Lucca topu baldırıyla kontrol edip sağ ayağının dışıyla gelişine zayıf bir şut çekti. Topun önüne yakın mesafede çıkan Caleta-Car, vücudundan açık duran kolu ile göğsü arasındaki bölgeyle topa temas ederek şutu durdurdu. Napoli oyuncuları pozisyona itiraz etti.

GUIDA'NIN KARARI: Guida, belirtildiği gibi uzun bir aradan sonra yeniden Napoli'nin maçını yönetiyordu. Daha önce, ailesinin şehirdeki günlük yaşamında sorunlarla karşılaşmaması için Napoli maçlarında görev almamayı seçtiğini açıklamıştı. O ana kadar tartışmalı bir pozisyon yaşanmayan karşılaşmada Guida, bu kez sahada gördüğü pozisyona ilişkin kararında ısrar etti. Hakem, ilk anda faul vermedi ve teması istem dışı değerlendirdi. Bunda hem şutun yakın mesafeden gelmesi hem de kolun vücuda yakın olması etkiliydi.

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VAR DEVREYE GİRDİ: Bu karar, Lissone'deki VAR hakemi Aureliano ile AVAR hakemi Santoro'yu ikna etmedi. İkili, Guida'dan pozisyonu saha kenarındaki monitörde yeniden incelemesini istedi. Böyle durumlarda nihai karar çoğu zaman sahadaki kararın değiştirilmesi yönünde olsa da Campanialı hakem bundan etkilenmedi. Pozisyonu tekrar izledikten sonra ilk kararını korudu ve penaltı vermedi.

MARELLI'NİN YORUMU: Dazn'ın hakem yorumcusu Luca Marelli, Guida'nın kararını şöyle değerlendirdi: "Bu karar bütün hafta boyunca durmadan konuşulacak. Guida, kolun vücuda bitişik olduğunu savunuyor. Pozisyonun akışı değerlendirilirken Caleta Car'ın yumruğu da dikkate alınmalı. Kolu başından beri vücudundan açık. Top önce omzuna çarpıp sekiyor, ardından da başından beri vücudundan açık ve yukarıda duran eline temas ediyor. Aureliano'nun Guida'yı cezalandırılması gereken bir elle oynama için incelemeye çağırması bu yüzden doğruydu. Ama Guida kolun vücuda yakın olduğuna karar verdi. Bunu, sahaya döndüğünde yaptığı işaretten anlıyoruz. Ayrıca kararını açıklamak için duyuru yapmayı da unuttu. Kol yukarıda ve vücuttan açık. İlk görüntülerde top omzuna çarpmış gibi görünüyordu ama ardından kola, ön kola temas ettiyse cezalandırılması gerekirdi."