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Sassuolo-Milan: "Ramos'a yapılan harekette net bir penaltı verilmedi, Laurentié'nin Gila'ya müdahalesi de kırmızı kartlıktı"

AC Milan

Eski hakem Graziano Cesari, Mediaset’teki Pressing programında Sassuolo-Milan maçının hakem yönetimini değerlendirdi: Milan lehine bir penaltı verilmedi ve Laurentié oyundan atılmadı.

"Sassuolo ceza sahasında Sassuolo savunmacısı Caleta-Car, Gonçalo Ramos'a sarılıyor. Futbolda böyle bir şey yapılamaz. Top uzakta olduğu için bu, daha da ağır bir faul. İkinci yarıda aynı durum yaşanıyor. Bu kez top uzaktayken Ramos, Cinquegrano'ya sarılıyor ancak hakem, Milan'ın santrforu aleyhine hücum faulü çalıyor. İlk yarıdaki pozisyonda ise ceza verilmesi gerekirdi. VAR bu durumda sessiz kalamaz. Hakem oyunu takip etmek zorunda olduğu için pozisyonu görmemiş olabilir. Milan lehine verilmemiş bariz bir penaltı olduğunu söyleyebiliriz". 


"Laurentié, Milan ceza sahasına girmek üzereyken Gila müdahale edip onu durduruyor ve topu alıyor. Bunun üzerine Sassuolo'nun hücum oyuncusu geri gelip müdahalede bulunuyor. Hakem faul çalıyor ama kart göstermiyor. Peki VAR ne yapıyor? Hiçbir şey. Gila'nın bacağına temas noktası çok yukarıda. Hakem sarı kart bile göstermedi".


Graziano Cesari, Mediaset'teki Pressing programında Sassuolo-Milan maçının tartışmalı hakem kararlarını böyle yorumladı.


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