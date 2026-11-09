Sassuolo, felaket niteliğindeki beş maçlık mağlubiyet serisinin ardından Aquilani'yi görevden aldı

Sassuolo, İtalya’nın en üst ligindeki kötü gidişin ardından teknik direktör Alberto Aquilani ile yollarını resmen ayırdı. Karar, cumartesi günü Aquilani’nin eski kulübü Roma’ya karşı alınan 3-0’lık ağır yenilginin ardından geldi. Böylece eski orta saha oyuncusunun kısa ve zorlu görev süresi sona erdi.

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Felaket serisi Aquilani dönemini bitirdi

Aquilani'nin ayrılığı haftalardır bekleniyordu. Sassuolo, eski Roma ve Liverpool orta saha oyuncusunun görevine son verildiğini açıkladı. Serie A'da üst üste alınan beş mağlubiyetin ardından kulüp yönetiminin harekete geçmekten başka pek seçeneği kalmamıştı.

Aquilani'nin Mapei Stadyumu'ndaki kısa dönemine ait istatistikler, genç teknik adam için zorlu bir tablo ortaya koyuyor. Bu sezon Serie A ve İtalya Kupası dâhil tüm kulvarlarda yalnızca dört galibiyet ve iki beraberlik elde eden Aquilani, yedi de mağlubiyet yaşadı. İstikrar eksikliği, projesinin sonunu getirdi.

İyi başlangıçtan dibe

Aquilani döneminin aslında büyük bir iyimserlikle başladığını unutmak kolay. 42 yaşındaki teknik adam, yaz aylarında Fabio Grosso'nun yerine getirildi ve kendisini Haziran 2028'e kadar kulüpte tutması öngörülen bir sözleşme imzaladı. Daha önce Fiorentina altyapısında görev yapan, ardından Serie B'de Pisa ve Catanzaro'yu çalıştıran Aquilani için bu, en üst ligdeki ilk teknik direktörlük göreviydi.

Aquilani dönemi, 13 Eylül'de Juventus karşısında alınan unutulmaz 3-2'lik galibiyetle iyi başlamıştı. Ancak bu sonuç bir dönüm noktası değil, geçici bir umut oldu. Milan karşısındaki kayda değer 1-1'lik beraberliğin ardından takım üst üste beş maç kaybetti ve oyuncuların özgüveni sarsıldı.

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Sassuolo yeni teknik direktörünü arıyor

Aquilani'nin ayrılmasıyla Reggio Emilia'da gözler hemen takımın başına kimin geçeceğine çevrildi. Eski Parma ve Lecce teknik direktörü Roberto D'Aversa, mevcut kadroya istikrar kazandırabilecek güvenilir bir isim olarak görülüyor ve görev için en güçlü aday konumunda.

Ancak görevle adı anılan tek önemli isim D'Aversa değil. Türkiye millî takımının eski teknik direktörü ve Roma efsanesi Vincenzo Montella da olası adaylar arasında değerlendiriliyor.

Genoa maçı yaklaşırken Sassuolo küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya

Sassuolo, Serie A'da sekiz puanla 17. sırada yer alıyor ve küme düşme hattındaki 18. Monza'nın yalnızca bir puan üzerinde bulunuyor. Sassuolo, devam eden millî maç arasının ardından 22 Kasım'da Genoa'yı konuk ederek lig mücadelesine dönecek.