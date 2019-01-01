Sassuolo Başkanı Carnivali: Boateng'in ne yapmak istediğine bakacağız

Sassuolo Başkanı, Kevin-Prince Boateng'in takımdaki geleceği hakkında konuştu.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında ’nın ’dan kiraladığı Boateng, İspanyol devine sosyal medya hesabından veda etti.

Sassuolo Başkanı Giovanni Carnevali daha önce, Barcelona'nın kiralama sözleşmesinde yer alan özel maddeyi kullanarak Boateng'i satın alacağını söylemişti.

Ancak bu özel maddenin kullanım süresi doldu ve Carnevali bu durumun değiştiğini belirtti.

Carnevali, Goal'e verdiği demeçte, "Hiçbir zaman onu beklemeyeceğimizi söylemedim. O röportaj kiralama sözleşmesi sona ermeden önce yapıldı ve biz hala Barcelona'nın niyetini bilmiyorduk. Ben sadece Barcelona'nın Boateng'i isteyip istemediğini bilmediğimi söyledim. Eğer onlar oyuncuyu başka bir İspanyol kulübüne kiralasaydı ya da bize geri dönseydi bu röportaj 30 Haziran'dan sonra yani sözleşmenin bitişinden sonra yayınlanırdı" ifadelerini kullandı.

Boateng'in Sassuolo'ya dönmesinden sonra neler olacağını göreceklerini belirten Carnevali, "Şimdi o geri döndü ve ne yapmak istediğine karar vereceğiz" dedi.

Kevin-Prince Boateng, geçtiğimiz sezon 'tan Sassuolo'ya transfer olmuş ve Ocak ayında Barcelona tarafından kiralanmıştı.