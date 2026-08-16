Şaşırtıcı sürpriz Cancelo'dan geldi: Barcelona beklenmedik bir gelişmeyle karşı karşıya

Barcelona, Portekizli João Cancelo'yu yeniden kadrosuna katma çabalarında güçlü bir destek aldı. Deneyimli bek, Suudi Arabistan ekibi el-Hilal ile bağını sona erdirmeyi başararak serbest oyuncu konumuna geldi ve Katalan kulübüne kalıcı bir sözleşmeyle dönüşünün önünü açtı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, 32 yaşındaki Cancelo'nun sözleşmesinde bir sezon kalmışken el-Hilal ile durumunu netleştirdiğini ve transfer işlemlerini tamamlamak ile yeni sözleşmesini imzalamak üzere önümüzdeki salı günü Barcelona'ya ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Barcelona, oyuncunun takıma katıldığından bu yana sergilediği performansların ardından hizmetlerini elinde tutmak istiyordu. Sol kanattaki performansı Alman teknik direktör Hansi Flick'i ikna etmeyi başarmış, Flick oyuncunun takım kadrosunda kalmasını talep etmiş ve böylece Cancelo, yeni sezona yönelik hesaplarında önemli seçeneklerden biri hâline gelmişti.

Transfer başlangıçta Barcelona'nın kasasına mali bir yük getirecek gibi görünüyordu; zira el-Hilal, transfer döneminin başında oyuncunun değerini yaklaşık 10 milyon euro olarak belirlemişti. Ancak son gelişmeler müzakerelerin seyrini tamamen değiştirdi.

Cancelo'nun Suudi kulübünden ayrılma isteği, el-Hilal'in kadrosundaki yabancı oyuncu sayısının fazla olması ve İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi ile ilişkisindeki gerginlik, sözleşmenin feshine varılmasına katkıda bulundu. Böylece oyuncu bonservissiz transfere müsait hâle geldi. Bu durum, Barcelona'ya transferi mümkün olan en düşük maliyetle tamamlama fırsatı verirken, Portekizli beke de Katalan kulübü ile sözleşme ve maaş koşullarını iyileştirme imkânı tanıyor.

Raporlara göre Barcelona, Cancelo'ya iki sezonluk bir sözleşme vermeyi planlıyor. Bu adım, kulübün, 32 yaşında olmasına rağmen oyuncunun istenen katkıyı sağlayabileceğine olan güvenini yansıtıyor.

Bu, Cancelo'nun Barcelona formasını giyeceği üçüncü kez olacak. Oyuncu, takımla 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giymiş, ardından 2025-2026 sezonunun ikinci yarısında yeniden kadroya dönmüştü; son gelişmeler ise onun nihai olarak kalmasının kapısını araladı.

Cancelo'nun Barcelona ile özel bir ilişkisi bulunuyor ve Katalan kulübüne olan hayranlığını, gerek açıklamaları gerekse sosyal medya paylaşımları aracılığıyla pek çok kez saklamadı. Önceki iki deneyimi kiralıkla sınırlı kalan oyuncu, artık kalıcı bir sözleşmeyle "Camp Nou" sahasında istikrar bulma arzusunu gerçekleştirmeye yaklaşıyor.