Real Madrid, maçlarda en az mesafe kat eden takımlar listesinin zirvesine yerleşerek fiziksel verimlilik açısından Avrupa'nın beş büyük ligindeki kulüplerden üstün olduğunu kanıtladı. Bu tablo, takımın hedeflerine mümkün olan en az fiziksel eforla ulaşabildiğini gösteriyor.

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İspanyol gazetesi Marca'ya göre, SkillCorner şirketinin hazırladığı ve Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'ne bağlı Futbol Gözlemevi'nin yayımladığı rapor, Real Madrid'in Avrupa'nın beş büyük ligindeki kulüpler arasında oyuncuları en az mesafe kat eden takım olduğunu ortaya koydu. Real Madrid oyuncuları, 90 dakikada oyuncu başına ortalama 9,59 kilometre koşuyor.

Eflatun-beyazlılar bu sıralamada, ortalama 9,67 kilometreyle ikinci olan Getafe'nin, 9,78 kilometreyle üçüncü sıradaki Sevilla'nın ve 9,82 kilometreyle onları izleyen Manchester United'ın önünde yer aldı. Listede Liverpool, Chelsea, Real Betis ve Everton gibi kulüpler de bulunuyor.

Futbolun saha içindeki fiziksel aktivite düzeyini sürekli artırma yarışına sahne olduğu bir dönemde bu rakamlar şaşırtıcı görünebilir. Ancak bu istatistik, Real Madrid'in agresiflikten ya da güçten yoksun olduğu anlamına gelmiyor; aksine her şeyden önce takımın fiziksel eforu yönetmedeki yüksek verimliliğini yansıtıyor.

Üstünlüğün sırrı

Real Madrid'in sahada üstünlük kurmak için rakipleri kadar uzun mesafeler koşmasına gerek yok. Oyuncularının teknik kalitesi, maçın temposunu kontrol etme becerisi ve hücum geçişlerinde yarattığı büyük tehlike, takıma pozisyonları en az eforla sonuca bağlama imkânı veriyor.

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Başka bir deyişle Real Madrid daha az koşuyor, çünkü çoğu zaman rakiplerini kendi yerine koşmaya mecbur bırakıyor.

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Ayrıca bu istatistik, oyuncuların hareket hızını ya da ortaya koydukları patlayıcı eforları ölçmüyor. Bir takım toplamda daha az mesafe kat edip buna rağmen daha fazla sprint, ivmelenme ya da yüksek yoğunluklu koşu yapabilir.

Eflatun-beyazlıların en belirgin üstünlüklerinden biri de tam olarak burada ortaya çıkıyor: Takım, hücum hattındaki oyuncularının hızlı ve ani hareketleriyle maçları koparabilme yeteneğine sahip.

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İspanyol ağırlığı

Sıralama dikkat çekici bir sonucu da gözler önüne serdi: En az mesafe kat eden on takım arasında La Liga'dan beş kulüp yer alıyor. Bunlar Real Madrid, Getafe, Sevilla, Real Betis ve Rayo Vallecano.

Bu güçlü temsil, La Liga'da alan kontrolü, taktik organizasyon ve top hâkimiyetini yönetme anlayışının, takımlar arasında karşılıklı sürekli ataklara ve yoğun fiziksel efora dayanan oyuna kıyasla üstünlüğünü korumaya devam edebileceğine işaret ediyor.