Türk kulübü Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah transferinin yarattığı hızlı mali etkiyi açıkladı ve transfere yönelik taraftar coşkusunun doğrudan sezonluk kombine satışlarına yansıdığını, bu satışların da birkaç gün içinde dikkat çekici bir rakama ulaştığını vurguladı.

Doğan, Türk kanalı "HT Spor"a yaptığı açıklamalarda, kulübün Salah'ın kadroya katılmasının duyurulmasından sonraki yalnızca üç gün içinde 550 milyon Türk lirasına (yaklaşık 11,5 milyon dolar) yakın değerde sezonluk kombine sattığını belirtti ve bu rakamın, henüz sayımı yapılmayan Mısırlı yıldıza ait forma satışlarını içermediğini kaydetti.

Trabzonspor başkanı, yalnızca kombinelerden elde edilen gelirin Salah transferinin yıllık maliyetinin yarısından fazlasını halihazırda karşıladığını ekledi ve kulübün maliyeti tamamen karşılamak için 25 bin sezonluk kombineye ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Doğan, kulüp yönetiminin beklentilerini aştığını söylediği taraftar desteğini övdü ve Trabzon taraftarının Salah çapında bir yıldızla anlaşmayı beklediğini, teknik ekibin de bu düzeyde bir transferi umut ettiğini vurguladı.

Kulüp yönetiminin taraftarın büyük bir transfer yapma arzusunun boyutunun önceden farkında olduğunu, ancak tepkinin bu büyüklükte ve hızda geleceğini beklemediğini söyleyen Doğan, "bizi hayal kırıklığına uğratmayan" taraftarlara teşekkür etti.

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Kesin bir dille yalanladı ve hukuki adım attı

Buna karşılık Trabzonspor başkanı, kulübün Salah transferini tamamlamaya yardımcı olması için herhangi bir devlet finansmanı aldığını kesin bir dille yalanladı ve kulüp kasasının bu konuda herhangi bir devlet kurumundan "tek bir lira" dahi almadığını vurguladı.

Doğan, kulübün devletten mali destek aldığına dair söylentileri "büyük ve ahlaki olmayan bir yalan" olarak nitelendirdi ve bu iddiaları yayanları buna dair herhangi bir kanıt sunmaya davet etti.

Kulüp başkanı, sosyal medya siteleri üzerinden Salah'ın maaşına haciz konulduğuna dair yayılan söylentilere de yanıt verdi ve bunun hukuki açıdan gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu vurgulayarak, kulübün hukuki işlem başlattığını ve bu söylentileri yayan taraflar hakkında şikâyette bulunduğunu açıkladı.

Bu haberlerin medya ve büyük kanallar aracılığıyla dolaşıma sokulmasını da eleştiren Doğan, bunların Türk futbolunun imajına zarar verdiğini değerlendirdi.

Trabzonspor, Mohamed Salah ile geçen hafta sonu iki sezonluk bir bonservissiz transfer anlaşmasına vardığını açıklamış, bu son dönemde kulübün öne çıkan transferlerinden biri olmuştu.

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