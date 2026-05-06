Şaşırtıcı hamle: Arsenal, kulüpte 400 maça çıkan Manchester United oyuncusunu istiyor

Manchester Evening News'in haberine göre, Arsenal Marcus Rashford'un durumunu yakından takip ediyor. Şampiyonlar Ligi finalisti, FC Barcelona'nın 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde harekete geçmeyi planlıyor.

Rashford, Manchester United'ın altyapısından yetişti ve geçen sezonun kışında Aston Villa'ya kiralanana kadar A takımda 400'ün biraz üzerinde maça çıktı.

Orada kendine yer buldu ve bu da ona Barça'ya geçici transfer olmasını sağladı. 70 kez İngiltere milli forması giyen oyuncu, İspanya'da 46 maçta 13 gol attı ve 12 asist yaptı.

Barcelona, Rashford'dan henüz tam olarak ikna olmuş değil. Kulübün elinde 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Hansi Flick'in son sözü söyleyecek olması bekleniyor, ancak henüz kararını vermiş değil.

Barça satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verirse, Arsenal devreye girmek istiyor. The Gunners, sol kanat için takviye arıyor, çünkü şu anda Gabriel Martinelli ve Leandro Trossard tek seçenekler.

Yerel basın ayrıca Bayern Münih'in de beklemede olduğunu yazıyor. Kulüp, Rashford'un yanı sıra Newcastle United'dan Anthony Gordon'u da gözüne kestirmiş durumda.