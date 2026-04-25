Şaşırtıcı görüntüler: Xavi Simons, ağır sakatlığın ardından bir taraftara ağır sözlerle hakaret etti

Xavi Simons'a ait yeni görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Wolverhampton Wanderers stadyumundaki tribünden çekilen videoda, Tottenham Hotspur'un orta saha oyuncusunun sedyeyle taşınırken bir taraftara karşı açıkça sinirli bir tepki verdiği görülüyor. Simons'un İngilizce olarak bağırdığı duyuluyor.

Görüntüler, bir Wolves taraftarı tarafından çekilmiş ve Simons'un kariyerinin en zor anlarından birinde duygusal bir anını gösteriyor. Saha kenarından taşınırken, tribünlerdeki birine sesleniyor ve sert bir tepki gösteriyor.

Tottenham, bu önemli küme düşme mücadelesini sonunda 0-1 kazandı, ancak Simons'u kaybetti. Hollandalı oyuncu, ikinci yarıda görünüşe göre ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.

Maçın ilk yarısı pek heyecan verici değildi ve neredeyse hiç gol şansı yoktu. Her iki takım da fark yaratmayı başaramadı, bu da seyircilere uzun süre pek bir gösteri sunmadı. Tottenham topun hakimiyetini elinde tuttu, ancak bunu neredeyse hiç tehlikeye dönüştüremedi.

İkinci yarıda Simons için talihsizlik yaşandı; Simons, arka çizgiye doğru bir hareket sırasında ayağı takıldı. Orta saha oyuncusu yere düştü ve dizinde hemen şiddetli bir ağrı hissetti. Simons kısa bir süre ayağa kalktı, ancak hemen tekrar yere yatmak zorunda kaldı.

34 kez Hollanda milli forması giyen oyuncu daha sonra sedyeyle sahadan taşındı ve bu sırada rakip takımın bir taraftarıyla tartışmaya girdi.








