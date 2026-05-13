Şaşırtıcı: Eski Eredivisie oyuncusu, 55 kişilik Dünya Kupası ön kadrosunda yer almıyor

Ev sahibi ülke Meksika, yaklaşan Dünya Kupası için geçici kadrosunu açıkladı. 55 kişilik kadroda, eski PSV oyuncusu ve 75 kez milli forma giymiş Hirving Lozano'nun adı yer almıyor.

Kanat oyuncusu şu anda ABD'nin San Diego FC takımında forma giyiyor. Milli takım teknik direktörü Javier Aguirre, disiplin nedenleri ve yeterli süre alamaması nedeniyle Lozano'yu kadroya almadı. Eski PSV oyuncusu Erick Gutiérrez de geçici kadroda yer almıyor.

Lozano, Ocak 2025'te PSV'den San Diego'ya transfer olmuştu. Meksikalı oyuncu, Eindhoven'daki ikinci döneminde, kısmen sakatlık sorunları nedeniyle kenara itilmişti ve Amerika'da şansını denemeye karar vermişti.

Ancak 30 yaşındaki forvet, bu takvim yılında forma giymedi; son maçı Kasım 2025'teydi. Toplamda San Diego formasıyla 34 maça çıktı, bu maçlarda 11 gol attı ve 9 asist yaptı.

Yine de, Meksika'nın geçici kadrosunda pek çok tanınmış isim yer alıyor. Örneğin, AZ'nin sol bekçisi Mateo Chávez de kadroda yer alıyor. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, Alkmaar'da pek fazla forma şansı bulamasa da, yine de ilk Dünya Kupası'na hazırlanabilir.

Ayrıca kadroda başka eski Eredivisie oyuncuları da yer alıyor: Edson Álvarez ve Jorge Sánchez (eski Ajax), Richard Ledezma (eski PSV) ve Santiago Gimenez (eski Feyenoord) kadroda yerlerini aldılar.

Bir diğer dikkat çeken isim ise Guillermo Ochoa. 40 yaşındaki kaleci, muhtemelen altıncı Dünya Kupası'na hazırlanıyor ve şu ana kadar Meksika milli takımında 152 maça çıktı.