Feyenoord, Pazar öğleden sonra Eredivisie'de ikinci sıra mücadelesinde çok değerli puanları kaçırdı. Zayıf bir performans sergileyen Rotterdam ekibi, FC Volendam karşısında 0-0 berabere kaldı. Böylece PSV şampiyon oldu ve NEC ise sadece bir puan farkla yaklaşmış durumda.

Robin van Persie, Volendam'da Anis Hadj-Moussa ve Anel Ahmedhodzic'ten yararlanamadı. Bu nedenle Kras Stadyumu'nda Thijs Kraaijeveld ve Gonçalo Borges ilk 11'de yer aldı. Sonuncusu için bu, bu Eredivisie sezonundaki dördüncü maçıydı.

Portekizli oyuncu, maçın ilk düdüğünden hemen sonra penaltı hak ettiğini düşündü, ancak hakem Allard Lindhout bu görüşe katılmadı. Bu karar, Zeist'teki video hakemliği tarafından da onaylandı.

Feyenoord, şaşkınlık verici bir maç sergiledi. İlk gerçek fırsat FC Volendam'a geldi; Aurelio Oehlers, ikinci direkte yan ağlara şut attı.

İlk yarı boyunca kaleye tek bir şut bile gelmemesi çok anlamlıydı. Borges, Feyenoord adına şutu üstten dışarı attı, Raheem Sterling ise Ayase Ueda'nın akıllı pasının ardından topu az farkla dışarıya gönderdi.

Feyenoord'un Japon forveti, ikinci yarının ortasında, Mawouna Amevor'un topu kaçırıp Ueda'ya görünüşte (hafifçe) dokunduktan sonra, büyük bir acı içinde ceza sahası içinde yere yığıldı, ancak Lindhout yine penaltı vermedi.

Daha önce hakem kararlarına itiraz ettiği için sarı kart görmüş olan Van Persie, tüm bunları başını sallayarak izledi. Teknik direktör, öne geçme fırsatları da yakalayan yeni 14 numaralı rakibe karşı oynanan oyundan kesinlikle memnun olamazdı.

İkinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra Joel Ideho en yakın fırsatı yakaladı, ancak Timon Wellenreuther kaleyi hızlı ve iyi bir şekilde daraltarak golü önledi. 16 yaşındaki Jivayno Zinhagel'in Feyenoord'da ilk kez forma giydiği maçın son dakikalarında, her iki takım da geç bir gol atmak için altın bir fırsat yakaladı.

Feyenoord tarafında Aymen Sliti, uzak direğin önünde boş pozisyonda kafayı vurdu ancak topu dışarıya attı. FC Volendam adına oyuna sonradan giren Benjamin Pauwels, Wellenreuther ile karşı karşıya kaldı. Alman kaleci ayağıyla kurtardı.

Ancak Kuzey Hollanda'da başka gol olmadı ve böylece PSV, kulüp tarihindeki 27. kez Hollanda şampiyonu oldu. Bu arada ikinci sıra için verilen mücadele, Feyenoord'un 54, NEC'in 53 ve FC Twente'nin 50 puanda olmasıyla, heyecanını koruyor.