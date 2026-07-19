Şaşırtıcı bir skorla… Arjantin, Fransa’nın İspanya karşısında yaşadığı zorlukları tecrübe etti

İspanya milli takımı, Arjantin ile oynadığı 2026 Dünya Kupası finali’nin ilk yarısında mutlak üstünlüğünü ortaya koydu ve Lionel Messi’nin liderliğindeki takımı, turnuva tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olumsuz rekora zorladı; bu durum, “La Roja”nın ilk 45 dakika boyunca sergilediği üstünlüğün boyutunu yansıtıyor.

Futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşmış "Opta" ağına göre, Arjantin ilk yarıda İspanya'nın ceza sahası içinde topa tek bir kez bile dokunamadı; bu, 1966'da bu verilerin kaydedilmeye başlanmasından bu yana sadece birkaç kez görülen nadir bir durumdur.

Ağ, Arjantin milli takımının, 1990 Dünya Kupası finalinde Batı Almanya karşısında da aynı durumu yaşamış olmasının ardından, Dünya Kupası finalinin ilk yarısında bu olumsuz rekoru kıran sadece üçüncü takım olduğunu açıkladı.

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Ayrıca 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa, Arjantin karşısında aynı rekoru kırmıştı; “Les Bleus”, ilk yarıda rakibinin ceza sahası içinde topa dokunamamıştı, ancak maç ikinci yarıda yeniden heyecan kazanmıştı.

Bu rakam, İspanya'nın ne kadar hakim olduğunu ortaya koyuyor. "La Roja" oyuncuları, Arjantin'in oyun kilitlerini, başta Lionel Messi olmak üzere, tamamen etkisiz hale getirmeyi başardılar. Messi, İspanya milli takımının uyguladığı yüksek pres ve büyük top hakimiyeti altında kendini tehlikeli bölgelerden tamamen uzak buldu.

İspanya Milli Takımı, yarı finalin bir önceki maçında Fransa karşısında da aynı üstünlüğü göstermiş ve “La Roja” bu maçı 2-0 kazanmıştı.