Şaşırtıcı bir rakam… Ronaldo’nun Dünya Kupası’ndaki “bencilliğini” kanıtlayan ürkütücü bir istatistik!

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nda dikkat çekici performansını sürdürdü; ancak bu kez, futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşmış “Opta” ağının açıkladığı tarihi bir listede başı çekerek olumsuz bir istatistikle gündeme geldi.

Ronaldo, bugün Pazartesi akşamı Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın son 16 turu maçında Portekiz formasıyla İspanya'ya karşı sahaya çıkacak.

"Opta" ağına göre, Ronaldo, bu tür verilerin kaydedilmeye başlandığı 1966 yılından bu yana, tek bir Dünya Kupası turnuvasında takım arkadaşlarına gol fırsatı yaratmadan en fazla şut çeken oyuncu oldu.

Portekiz milli takımının kaptanı, 2026 Dünya Kupası'nda 17 şut çekti, ancak takım arkadaşları için tek bir gol fırsatı bile yaratamadı ve bu istatistikte kendisinden önceki tüm oyuncuları geride bırakarak tarihi listenin zirvesine oturdu.

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İspanyol Alberto García Aspe, 1998 Dünya Kupası’nda hiçbir gol fırsatı yaratmadan 15 şut atarak ikinci sırada yer alırken, Polonyalı Jerzy Gorgon ve Güney Afrikalı Katlego Mvila, sırasıyla 1974 ve 2010 turnuvalarında her biri 13 şut atarak üçüncü sırayı paylaştılar.

Ayrıca Rus Denis Çerişev de 2018 Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında hiçbir gol fırsatı yaratmadan 13 şut attığı için listede yer aldı.

Bu rakam, Portekiz'in ceza sahası içindeki atakları sonlandırma konusunda Ronaldo'ya büyük ölçüde güvendiğini yansıtıyor; zira “Avrupa'nın Brezilyası”nın kaptanı, fırsat bulduğunda her zaman şut atmak için ilk tercih olmaya devam ediyor ve bu da, gol fırsatı yaratma katkılarına kıyasla şut sayısının yüksek olmasını açıklıyor.

Ronaldo, şu ana kadar 3 gol atarak bu turnuvada da olağanüstü gol istatistikleri sergilemeye devam ediyor. Ayrıca, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 11’e yükselterek, turnuvanın en öne çıkan yıldızlarından biri ve tarih boyunca en etkili oyuncularından biri olmaya devam ediyor.