İspanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansının ve turnuvanın en iyi oyuncusu unvanını kazanmasının ardından, Manchester City'nin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ve 2024 Ballon d'Or sahibi Rodri'nin geleceği, İspanyolların gönlünü çalan bir hikâyeye dönüştü; oyuncunun hizmetlerini elde etmek için Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain arasında kızışan üçlü bir rekabet yaşanıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre Manchester City, sözleşmesinin 2027 yazında sona ermesine yalnızca bir yıl kalmasına rağmen İspanyol yıldızının ayrılığı karşılığında 80 milyon euro talep ediyor ve oyuncunun Dünya Kupası'ndaki muhteşem performansından maksimum mali fayda sağlamak istiyor.

Barcelona ve Paris devrede, Real ise beklemede

Konu hafta sonu boyunca yeni gelişmelere sahne oldu. Fransız RMC Sport kanalı, adı yalnızca Real Madrid ile anılan Rodri'yi transfer etme yarışına Paris Saint-Germain ve Barcelona'nın da resmen dahil olduğunu aktardı.

İtalyan uzman Fabrizio Romano, Paris'in Rodri'ye olan ilgisinin Diomande transferinin ardından Real Madrid'e verilen bir tepki olduğunu belirtti. İspanyol basını ise, transferde ciddi olduğunu düşünenler ile transfer için çabalayanın bizzat oyuncunun kendisi olduğuna inananlar arasında, kraliyet kulübünün gerçek niyetleri konusunda ayrışıyor.

City tüm senaryolara hazırlanıyor

Avrupa'nın büyük ilgisine rağmen Manchester City, devasa bir maaş içeren bir teklifle Rodri'nin sözleşmesini uzatma çalışmalarına başladı; ancak aynı zamanda oyuncunun ayrılma olasılığına da hazırlanıyor ve orta sahada aralarında Barcelona'nın yükselen yıldızı Marc Bernal'in de bulunduğu birçok alternatifle ilgileniyor.

Nihai karar ise bizzat Rodri'nin elinde. Oyuncu, Manchester'da devasa bir maaşla kalmak, İspanya Ligi'ne dönmek veya Paris Saint-Germain ile yeni bir deneyim yaşamak arasında zor tercihlerle karşı karşıya; bu, yazın en dikkat çekici transferlerinden biri olabilir.