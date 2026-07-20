Şaşırtıcı bir rakam!.. İspanya, eşi benzeri görülmemiş tarihi bir rekorla zafere ulaştı

İspanya milli futbol takımı, dün Pazar günü 2026 Dünya Kupası finalinde uzatmaların ardından Arjantin’i 1-0 yenerek ülkesine ikinci şampiyonluk yıldızını kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda eşi benzeri görülmemiş bir uluslararası tarih yazdı; İspanya, erkekler ve kadınlar Dünya Kupası şampiyonluklarını aynı anda kazanan dünyadaki ilk ülke oldu, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından doğrulandığı üzere.

Bu tarihi başarının ardında, teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya erkek milli takımının, Lionel Messi liderliğindeki Arjantin’i yenerek Dünya Kupası’nı kazanması yatıyor. İspanya Kadın Milli Takımı'nın Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen 2023 Dünya Kupası'nı kazanmasından 3 yıl sonra gerçekleşti. Böylece İspanya, dünya futbol tarihinde başka hiçbir ülkenin başaramadığı bir başarıya imza attı.

Bu rekor, en azından önümüzdeki yaz Brezilya’da düzenlenecek 2027 Kadınlar Dünya Kupası’na kadar geçerliliğini koruyacak; o zaman diğer ülkeler İspanya’nın bu olağanüstü başarısını yakalamaya çalışacak.

Olağanüstü rekorlar dizisi

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, İspanya, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen turnuva boyunca birçok rekor kırdı. Milli takımın kalecisi Unai Simón, tek bir turnuvada 7 maçla en fazla gol yemeden tamamlanan maç sayısına ulaşırken, sadece 1 gol yiyerek en az gol yiyen kaleci unvanını da elde etti.

Ayrıca İspanya Milli Takımı, erkekler futbol tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini 38 maç üst üste oynayarak kırdı; 65 yaşındaki Luis de la Fuente ise tarihte Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı teknik direktör oldu.

Bu şampiyonluk, İspanya’nın 2010 Güney Afrika’daki ilk şampiyonluğunun ardından tarihindeki ikinci şampiyonluğu oldu.