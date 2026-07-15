Şaşırtıcı bir rakam… Arjantin, İngiltere karşısında ikinci yarıda kaç gol attı?

Arjantin milli takımı, İngiltere karşısında geriye düşmesine rağmen maçın gidişatını neredeyse tamamen kontrol altına alarak, Çarşamba akşamı ABD’nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanan 2026 Dünya Kupası yarı finalinde skoru tersine çevirip 2-1’lik heyecan verici bir galibiyet elde etti.

İstatistik ağı “Opta”, Arjantin’in, 55. dakikada Anthony Gordon’un attığı İngiltere golünden itibaren 92. dakikada Lautaro Martínez'in attığı galibiyet golüne kadar geçen sürede topun %88'ini elinde tuttuğunu, buna karşılık Üç Aslanlar'ın ise sadece %12'sine sahip olduğunu ortaya koydu. Bu durum, maçın kritik dakikalarında Arjantin'in üstünlüğünü açıkça gösteriyor.

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İngiltere, skoru öne geçtikten sonra Arjantin'in yoğun saldırıları karşısında gerilemişti. 85. dakikada Enzo Fernández, Lionel Messi'nin pasını değerlendirerek güçlü bir şutla skoru eşitledi.

Maç uzatmalara doğru ilerlerken, Lautaro Martínez 90+2. dakikada yine Messi'nin ortasından gelen topu kafayla ağlara göndererek Arjantin'e galibiyet golünü attı ve "Tango Dansçıları"na dramatik bir senaryoda finale yükselme biletini kazandırdı.

Bu galibiyetle Arjantin Milli Takımı, dünya şampiyonluğu unvanını savunma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Takım, önümüzdeki Pazar günü yapılacak turnuva finalinde İspanya ile karşılaşacak. İspanya, dün Salı günü oynanan diğer yarı final maçında Fransa’yı 2-0 mağlup etmişti.



