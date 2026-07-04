Şaşırtıcı bir oran: "Opta", Mısır'ın Arjantin'i yenme ihtimalini öngörüyor

Spor istatistikleri konusunda uzmanlaşmış “Opta” şirketi, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Mısır ile Arjantin arasında oynanacak maçla ilgili tahminlerini açıkladı ve Tango’nun %79,7’lik bir olasılıkla galip geleceğini, Firavunlar’ın ise %20,3’lük bir olasılıkla kazanacağını belirtti.

Tahminlere göre, Mısır milli takımının yarı finale yükselme şansı %7,4 olarak belirlendi; finale çıkma olasılığı %2,1'e düşerken, şampiyonluk şansı ise %0,5'i geçmiyor. Bu sonuçlarla Mısır, %0,3 oranla Kanada'nın önünde, dünya sıralamasında sondan bir önceki sırada yer alıyor.

Firavunlar, penaltı atışlarında Avustralya’yı eledikten sonra tarihlerinde ilk kez son 16 turuna yükseldi. Karşılarında ise, Yeşil Burun Adaları karşısında zor anlar yaşayan ve uzatmalarda 3-2’lik skorla zorlu bir galibiyet alarak tur atlayan son şampiyon yer alıyor.