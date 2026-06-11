Şaşırtıcı bir istisna... Bir ABD eyaletinin yasası, Les Bleus'un yıldızını şok etti

Fransız milli takımı, ana kampını Boston şehrinde kuruyor; ancak ABD'nin Massachusetts eyaletinde 21 yaşın altındakilerle ilgili yasalar son derece açık ve katı.

Fransız milli takımı, şehirdeki hareketli ve ünlü bar ve içki mekanlarıyla tanınan Four Seasons Oteli'nde konaklıyor ve Fransız oyuncular boş zamanlarında bu mekanlardan yararlanabiliyor.

Massachusetts eyaleti yasaları, 21 yaşından küçük kişilerin, bir yetişkin eşliğinde olsalar ve alkollü içecek tüketmeseler bile, yemek servisi yapılmayan hiçbir tesise girmelerini kesinlikle yasaklıyor.

"AS" gazetesi, RMC Sports'a atıfta bulunarak, Massachusetts eyalet yasasının 20 yaşındaki Fransız milli takım yıldızı Warren Zaire-Emery için bir sorun yarattığını bildirdi.

As gazetesi, "Zayer-Emery hariç, tüm Fransa oyuncuları bu bölgeye girebilecek" diye yazdı.

Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique'nin güvendiği çok yönlü oyuncu, geçtiğimiz Mart ayında 20 yaşını doldurdu ve bu nedenle takım arkadaşlarıyla birlikte otelin bu bölümüne giremeyecek.

Bu kural, Dünya Kupası'nda teknik direktör Didier Deschamps'ın en önemli oyuncularından birinin temel spor planlarını etkilemese de, Fransa'nın Senegal ile oynayacağı açılış maçı öncesinde dikkat çekici bir durum yarattı.

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