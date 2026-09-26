Körfez Kupası Futbol Federasyonu, Bahreyn Milli Takımı'nın önceki gün perşembe, "Körfez 27" turnuvasının grup aşamasındaki ilk hafta karşılaşmasının ardından Katar Milli Takımı'na karşı yaptığı itirazı reddetti. Söz konusu maç, Katar'ın 2-0'lık galibiyetiyle sona ermişti.

Katar'ın "El Kass" kanalları, Bahreyn Milli Takımı'nın, Katarlı oyuncu Asım Madibo'nun maçta oynamasına itiraz ettiğini doğrulamıştı; bunun gerekçesi olarak da oyuncunun ABD, Kanada ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası'nda 5 maç ceza almış olması gösterilmişti.

BAE'nin "Abu Dabi Sports" kanalları ise Körfez Federasyonu'nun Bahreyn Milli Takımı'nın yaptığı itirazı reddettiğini, ancak asıl sürprizin bunun Madibo'nun maçta oynamasının hukuki durumundan kaynaklanmaması olduğunu belirtti.

BAE kanallarının açıkladığına göre, talep, Disiplin Talimatı'nın 19/1 maddesi uyarınca maçın bitiş düdüğünden itibaren iki saat olarak belirlenen yasal süre içinde sunulmadığı için reddedildi.

Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA", Madibo'ya, Dünya Kupası'nın grup aşamasındaki ikinci hafta karşılaşmasında Kanada Milli Takımı oyuncusu İsmail Kone'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza vermişti.

Katar, Dünya Kupası'nda Kanada maçının ardından yalnızca tek bir maç oynadı; bu da grup aşamasının üçüncü haftasında Bosna-Hersek'e karşı yapılan karşılaşmaydı. Ardından turnuvadan elendi ve Körfez turnuvasından önce başka hiçbir maç oynamadı.

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Basın haberleri, Katar Futbol Federasyonu'nun, turnuva başlamadan önce Madibo'nun turnuvada oynama durumunu uluslararası federasyona sorduğunu ve "FIFA"nın oyuncunun bu hakka sahip olduğunu ve buna engel bir durum bulunmadığını teyit ettiğini doğruladı.

Katar Federasyonu, FIFA ile yaptığı yazışmaları Körfez Federasyonu'na sundu ve Körfez Federasyonu da Madibo'nun turnuvada oynama hakkına sahip olduğunu kabul ederek buna resmi onayını verdi.