Şaşırtıcı bir gelişme… Mané, Tiaw’ı Norveç maçında Koulibaly’nin yerine oyuna sokmaya zorladı!

Bir Senegalli basın raporu, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Teranga Aslanları'nın Norveç'e 3-2 yenilmesinin perde arkasıyla ilgili şok edici bir haberi ortaya çıkardı.

Senegalli “SeneNews” sitesi, maç sırasında milli takım kaptanı Kalidou Koulibaly’nin oyundan çıkarılma kararının aslında teknik direktör Pape Thiaw’ın teknik bir kararı olmadığını, bunun sahadaki bazı takım liderlerinin baskısı sonucu alındığını belirtti.

Habere göre, Senegalli teknik direktör, Suudi Al-Hilal'da forma giyen savunma oyuncusunun maçtaki vasat performansına rağmen 72. dakikada Koulibaly'yi oyundan çıkarmayı planlamıyordu; ancak milli takımdaki bazı önemli oyuncuların ısrarı, teknik ekibi bu değişikliği yapmaya itti.

Site, Sadio Mané ve Idrissa Gana Gaye ikilisinin bu kararda kilit rol oynadığını da ekledi. İkili, Norveç karşısında durumu düzeltmek amacıyla Koulibaly’nin oyundan çıkarılmasını talep etmiş ve bu olay, “Teranga Aslanları” kampındaki en tartışmalı anlardan biri olarak kayda geçti.

Olay, Senegal milli takımının birçok savunma hatası yaptığı zorlu bir maçın ardından yaşandı ve takım, turnuvanın ilk turunda Fransa’ya 3-1 yenildikten sonra, turnuvada üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Koulibaly, Dünya Kupası başlamadan önce teknik direktör Thiaw'ın en çok güvendiği isimlerden biriydi; Sadio Mané, Idrissa Gana Gaye ve Édouard Mendy ile birlikte Senegal milli takımının mevcut neslinin liderleri olarak görülüyordu.

Senegal milli takımı, Fransa ve Norveç’e karşı üst üste iki mağlubiyet aldıktan sonra 9. gruptaki durumu son derece karmaşık hale geldi ve son tur öncesinde puanını sıfırda tuttu.

Buna karşılık, Fransa ve Norveç milli takımları, her ikisi de 6 puana ulaşarak bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi.

Buna rağmen, Senegal'in en iyi üçüncü takımlar arasında 32'li tura yükselme umudu hâlâ devam ediyor; bunun için takımın son turda Irak'ı yenmesi ve diğer gruplardaki sonuçları beklemesi gerekiyor.

Bu haberler, özellikle Norveç maçı sırasında önemli bir teknik karara kıdemli oyuncuların müdahale ettiği yönündeki iddiaların doğru çıkması durumunda, soyunma odasındaki atmosferin nasıl olduğu konusundaki soruların da eklenmesiyle, Senegal milli takımı üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.

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