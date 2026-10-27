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Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

“Şaşırdım ama mutluyum!” Gary Neville, Manchester United'ın Chelsea maçı öncesinde Michael Carrick'le devam etme kararını değerlendirdi

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Gary Neville, Manchester United'ın kötü sonuçlarla geçen bir dönemin ardından Michael Carrick'i teknik direktör olarak görevde tutma kararına şaşırdığını itiraf etti. Kulüp efsanesi, evinde alınan farklı yenilginin ardından yoğun baskı altında olmasına rağmen bu hafta sonu Chelsea ile oynanacak kritik Premier League maçında takımın başında kalacak.

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Carrick, Old Trafford’daki görevden alma dalgasından şimdilik kurtuldu

Manchester United, Premier League tablosundaki endişe verici düşüşe rağmen Michael Carrick’e güvenmeyi sürdürecek. Eski orta saha oyuncusunun takımı, pazar günü evinde Bournemouth’a 3-0 yenilerek ağır bir mağlubiyet aldı. Bu sonuç Manchester United’ı 16. sırada bıraktı. Tüm kulvarlarda galibiyet hasreti sekiz maça çıkarken, Carrick’in Stretford End tribününe el sallaması son bir veda gibi göründü ve birçok kişiyi Old Trafford’daki görevinin kesin olarak sona erdiğine inandırdı.

Ancak 45 yaşındaki Carrick, salı sabahı antrenmanı yönetmek üzere Carrington’daydı ve şimdi takımı Stamford Bridge’deki zorlu deplasmana hazırlıyor. BBC Sport’a göre Manchester United yönetimi, Carrick’e gidişatı tersine çevirme ve görevini koruma fırsatı vermeye karar verdi. Bu karar, mevcut teknik ekibin üzerindeki baskı artarken kulübün Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Antonio Conte ve Fabian Hurzeler gibi yüksek profilli isimlerin Old Trafford’daki görevi devralması ihtimalini değerlendirdiği yönündeki haberlere rağmen alındı.

Neville, Carrick’e tanınan şansı değerlendirdi

Sky Sports’a konuşan Manchester United efsanesi Neville, durumu açık sözlülükle değerlendirdi ve Bournemouth maçındaki hezimetin ardından teknik direktör değişikliği beklediğini kabul etti. Neville, “Bakın, mutluyum. Şaşkınım ama mutluyum çünkü pazar günü gördüklerimin Michael’ın sonu olacağından kesinlikle emindim” dedi.

“Maç sonunda oyuncular arkasındayken tek başına sahada dolaşması da öyle görünüyordu. Neredeyse bir veda turuydu. Taraftarlara hem özür diler gibi hem de veda eder gibi el sallıyordu. Dolayısıyla Michael’ın hâlâ görevde olmasına gerçekten şaşırdım ama bundan mutluyum. Çünkü gerçek şu ki pazar günü çok zordu.”

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Neville, takımın Carrick’e bağlılığına ilişkin endişesini de dile getirdi: “Önümüzdeki birkaç haftanın nasıl geçeceği hakkında hiçbir fikrim yok. Umarım bir şekilde o oyuncuların yeniden onun için oynamasını sağlayabilir. Son birkaç haftadır onun için oynamıyorlar.” Manchester United’ın düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde olması, bu sezon boyunca kimlik bulmakta zorlanan takımdan acil bir reaksiyon alma konusunda Carrick üzerindeki baskıyı artırıyor.

Carrick, Old Trafford’daki hareketlerini açıkladı

Carrick ise pazar günü bitiş düdüğünün ardından Manchester United taraftarlarına veda ettiği düşüncesini reddetti. “Benim açımdan bir veda değildi” diye ısrar etti. “Karmaşık duygular içindeyim. Oyuncularım için üzülüyorum, zor bir dönemden geçiyorlar. Bazı konularda yardımcı olabiliriz, bazı konularda ise durum kontrolden çıkıyor ve oyuncular şu anda bunun etkisini hissediyor. Taraftarların bu şekilde karşılık vermesi de bende karmaşık duygular uyandırdı. Taraftarlarla böyle bir bağa sahip olmak karmaşık hissettiriyor. Bunu sindirmek biraz zaman alacak ama desteklerini kesinlikle takdir ediyorum. Durumumuz ortada; yeterince iyi sonuçlar alamadık, yeterince iyi performanslar sergilemedik.”

Chelsea ile yaklaşan karşılaşma, her iki kulüp için de büyük bir sınav olacak. Chelsea de Tottenham’a 2-0 yenilmenin etkisini yaşıyor. Manchester United, bu sezon Brighton’a 3-2 kaybettiği heyecan dolu maçın ardından Carabao Kupası’ndan da elendi. Böylece ülke içindeki toparlanma çabalarında öncelikli odağı Premier League oldu.

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
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