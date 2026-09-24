Gianni Infantino'yu FIFA'nın tahtından indirme girişiminin başarısızlığa uğradığı anlaşılıyor, ancak en tehlikelisi henüz gelmedi; zira rakiplerinin onu düşürmenin eşiğinde olduklarına inandıkları birkaç haftanın ardından tüm işaretler, İsviçreli adamın koltuğunda kalacağını gösteriyor. Öte yandan dünya futbolu, başkanın yetkileri ve nüfuzu üzerine eşi görülmemiş, hem soğuk hem sıcak bir savaşa doğru ilerliyor.

Infantino'yu istifaya zorlama mücadelesi belki sona erdi, ancak yetkilerinin kapsamına dair asıl savaş henüz başladı.

Halefiyet mücadelesinden yetki savaşına

"Reuters" ajansının futbol dünyasının önde gelen isimlerine dayandırarak açıkladığına göre, Infantino'nun FIFA'nın ticari haklarının yüzde 20'sini yatırımcılara satma planıyla patlattığı ve daha sonra geri adım attığı kriz, "onun yerine kim geçecek" meselesinden "nasıl devam edecek" meselesine dönüştü.

FIFA'nın önünde şu an üçüncüsü olmayan iki senaryo bulunuyor:

Birinci senaryo: Tarihi bir uzlaşma. Infantino'nun başkanlıkta kalmasını, ancak elindeki merkezileşmiş yetkilerin büyük bir kısmından mahrum bırakılmasını ve başkanın nüfuzunu azaltacak yeni bir yönetim organı ya da yapısı oluşturulmasını öngörüyor. Bir üst düzey FIFA yetkilisi bunu, kendisine kalma alanı tanımak için "asgari sınır" olarak görüyor.

İkinci senaryo: Uzun bir yıpratma savaşı. Bu, en tehlikeli olanı; zira kulüpler, kıta konfederasyonları, oyuncu temsilcileri ve ulusal federasyonlar FIFA ile açık bir karşı karşıya gelişe giriyor ve bu süreçte her şeye itiraz ediyorlar: Kulüpler Dünya Kupası'ndan mali dağıtımlara, uluslararası maç takviminden ticari genişleme kararlarına kadar.

Bir üst düzey yetkili Reuters ajansına şunları söyledi: "Artık koltuğunda kalacağı açık. Soğuk ve sıcak savaş, FIFA ve dünya futbolu için gerçek bir sorun."

İdari organlarla onlarca yıl çalışmış deneyimli bir uluslararası spor yetkilisi ise bundan daha da ileri giderek, durumu "idari organın içinde bir iç savaş" olarak niteledi ve "Daha önce hiçbir spor organında böyle bir şey hatırlamıyorum. Bu, eşi görülmemiş bir durum" dedi. Ardından şu soruyu sordu: "Görevlerini yerine getiremez hâle mi gelecek?"

İki futbol yetkilisi daha bu felaket senaryosunu birbirinden bağımsız olarak Reuters'a teyit etti ve muhalefetin mutlaka resmi bir kopuşa varmayacağını, ancak her büyük başkanlık girişiminin sistematik biçimde engellenmesine yol açacağını belirtti.

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"Yıktığı güven bir daha geri gelmedi"

Infantino'nun sayfayı kapatma girişimi, çatlağı onarmayı başaramadı. FIFA konseyine ve 211 federasyonun başkanlarına gönderdiği bir mektupta, yönetim çerçevesinin kapsamlı bir gözden geçirmesini bağımsız bir dış tarafa vermeyi ve karar alma sürecinin güçlendirilmesi konusunda geniş çaplı istişareler yapmayı önerdi. Ancak Avrupa'nın yanıtı sert ve anında geldi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Portekiz Futbol Zirvesi'nde yaptığı görüntülü konuşmada, Infantino'nun adını anmadan şunları söyledi: "Dünya futbolunun birliğini sarsan proje iptal edilebilir, ancak yıktığı güven bir daha geri gelmedi."

Şunları ekledi: "Sporumuzdaki güven üç temele dayanır: Birlik, şeffaflık ve azınlığa değil herkese hizmet eden yönetim. Futbol satılık değildir."

Aralarında Dünya Kupası haklarının da bulunduğu ticari hakların satışı projesi, UEFA, AFC ve CONCACAF'ın şiddetli muhalefetinin ardından geçtiğimiz temmuz ayında terk edilmişti.

İşte tarihi çelişki de burada yatıyor; zira Sepp Blatter'in düşüşünün ardından gelen reformlar aslında başkanın elinde merkezileşen yetkileri azaltmayı hedefliyordu; oysa bugün çekişme yeniden aynı noktaya döndü.

Infantino imparatorluğunu nasıl yeniden inşa ediyor?

Infantino'nun rakiplerinin altın fırsatlarını kaçırdıklarına inanmalarının bir nedeni var. Zira 56 yaşındaki adam, mart 2027 seçimlerine hazırlanmak üzere ittifaklarını yeniden kurmaya fiilen başladı bile.

Infantino, önümüzdeki aylarda özellikle Afrika'da düzenlenecek kıtasal turnuvalar ve kongrelerde ulusal federasyonların liderleriyle bir araya gelmek için bir dizi fırsata sahip; Afrika ise belirleyici bir oy bloğunu temsil eden bir kıta.

Kimliğinin açıklanmaması şartıyla Reuters'a konuşan bir ulusal federasyon başkanı, Infantino'nun bu görüşmeleri desteği korumak için kullanacağı görüşünde. Aynı başkan, kendisine muhalefet eden bazı federasyonların yeniden seçilmesi halinde daha az düşmanca bir tutum sergileyeceğini öngörüyor; çünkü "dört yıl boyunca sürekli karşı karşıya gelmenin bir anlamı yok."

Bu bağlamda tehlikeli bir siyasi kâğıt öne çıkıyor: Ceferin ile CONCACAF Başkanı Victor Montagliani'nin ortak önerisiyle ortaya çıkan ve önümüzdeki mali dönem boyunca FIFA rezervlerinden 211 federasyonun her birine en az 10 milyon dolar dağıtılmasını öngören bir teklif.

Tamamen FIFA finansmanına bağımlı birçok küçük federasyon için bu meblağlar niteliksel bir sıçrama yaratabilir ve bunlar, Infantino'nun yeni sadakatler satın almak ve yetkileri olmayan bir başkan olsa bile koltuğunda kalmasını güvence altına almak için kullanacağı silahın ta kendisi olabilir.

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