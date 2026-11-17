Cezayir Milli Takımı, deplasmanda Togo'ya 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Ev sahibi ekibin açık üstünlük kurduğu maçta Togo, pozisyonlarını değerlendirmeyi başararak üstünlüğünü üç gole dönüştürdü. Cezayir ise karşılaşma boyunca fileleri havalandıramadı.

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Togo maça erken baskıyla başladı ve 6. dakikada Cezayir kalesini tehdit etti. Kennedy Boateng, Fad Sna'nın ortasına yükseldi ancak kafa vuruşu üstten auta gitti. Ev sahibi ekip denemelerini sürdürürken Cezayir, ilk dakikada korner kazanan rakibinin hücum yüklenmesiyle uğraşmak zorunda kaldı. 9. dakikada Fad Sna uzaktan şansını denedi ancak şutu kaleyi bulmadı.

Togo, 18. dakikada güçlü başlangıcını öne geçen gole dönüştürdü. Thibault Klidjé, Djené Dakonam'ın pasında ceza sahası içinden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve ülkesini öne geçirirken Cezayir'i erkenden baskı altına soktu. Cezayir buna karşılık vermeye çalıştı ve 21. dakikada Yassine Titraoui ceza sahası dışından çektiği şutla eşitliği yakalamaya çok yaklaştı ancak top direğin yanından auta çıktı.

Togo, 25. dakikada farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı. Klidjé, Fad Sna'nın ortasına yükselerek yakın mesafeden kafayı vurdu ancak top kalenin yanından dışarı gitti. Ardından maça kısa bir süreliğine su molası nedeniyle ara verildi. Oyun yeniden başladığında ev sahibi ekip ataklarını sürdürdü ve 32. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

İkinci gol de Klidjé'den geldi. Fad Sna'nın ortasını değerlendiren Klidjé, altı pas içinden sağ ayağıyla vurarak maçtaki ikinci golünü kaydetti. Cezayir tüm çabasına rağmen farkı azaltamadı. 37. dakikada Ahmed Touba, korner sonrası Abderrahmane Rebbah'ın ortasına yükseldi ancak kafa vuruşu üstten ve sol direğin uzağından auta gitti.

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Togo, 38. dakikada rakibine üçüncü darbeyi indirdi. Kennedy Boateng, duran top sonrası Pierre Nadjombe'nin ortasından yararlanarak yakın mesafeden kafayla attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Kevin Denkey 45+3. dakikada bir gol daha eklemeye çalıştı ancak Cezayir kalecisi Melvin Mastil şutu kurtardı. Saadi Radouani ise 45+2. dakikada sarı kart gördü. Hakem, Togo'nun 3-0 üstünlüğüyle ilk yarıyı sona erdirdi.

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İkinci yarının başında Cezayir, takımın görünümünü değiştirip maça geri dönmek amacıyla aynı anda üç değişiklik yaptı. Mounsef Bakrar, Abderrahmane Rebbah ve Saadi Radouani'nin yerine Amine Gouiri, Adil Boulbina ve Souhaib Nair oyuna girdi. Ancak bazı denemelere rağmen değişiklikler farkın azalmasını sağlamadı. Bu denemelerin en dikkat çekeni, 49. dakikada Thibault Klidjé'nin savunmadan dönen şutuydu. 51. dakikada ise Amine Gouiri'nin sakatlanması nedeniyle oyun durdu.

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Cezayir, 60. dakikada Farès Ghedjemis'in yerine Mohamed Amine Amoura'yı oyuna alarak dördüncü değişikliğini yaptı. Togo teknik direktörü ise 75. dakikada Kevin Denkey'nin yerine Kodjo Laba'yı sahaya sürdü. Bu değişiklikler arasında ev sahibi ekip Cezayir kalesini tehdit etmeyi sürdürdü. 67. dakikada Djené Dakonam dördüncü golü atmaya çok yaklaştı ancak ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Mastil kurtardı. 80. dakikada ise Kodjo Laba'nın altı pas içinden yaptığı denemeyi kaleci engelledi.

Son dakikalarda Cezayir, onurunu kurtaracak golü bulmak için art arda ataklar düzenledi. 87. dakikada Malcolm Barcola, Mohamed Amine Amoura'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kurtardı. 88. dakikada ise Himad Abdelli'nin altı pasın sol tarafından yaptığı vuruşu da çıkararak kalesini gole kapattı. 89. dakikada Amoura'nın şutu savunmaya çarptı, ardından Adil Boulbina da korner sonrası bir fırsatı daha harcadı. Togo, 90+6. dakikada çalan son düdüğe kadar kalesini gole kapatarak maçı 3-0 kazandı.

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Bu sonucun ardından Cezayir, 7 puanla 9. grupta liderliğini korudu ve 6 puanlı ikinci sıradaki Togo'nun bir puan önünde yer aldı. Zambiya 5 puanla üçüncü, Burundi ise 3 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Elemelerde her takımın ikişer maçı kalırken grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar finallere katılma hakkı kazanacak. Bu da Cezayir ve Togo'nun henüz biletlerini garantilemediği ve iki bilet için mücadelenin dört takım açısından da hâlâ açık olduğu anlamına geliyor.

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