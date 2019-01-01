Sarri'ye karşı gelen Kepa'nın cezası belli oldu

Chelsea, Lig Kupası final maçının son anlarında oyundan çıkmayı reddederek gündeme oturan Kepa'nın cezasını belirledi.

Chelsea kulübünün yaptığı açıklamaya göre, Kepa, oyundan çıkmayı ısrarla reddetmesi üzerine 1 haftalık maaşından mahrum kalacak.

İspanyol kaleci, sakatlanmasının ardından hocasının değişiklik isteğini reddederek sahada kalırken; finalin kaybedilmesiyle tartışmanın büyümesine sebep oldu.

Chelsea resmi sitesi, Kepa ve teknik patron Sarri'nin konuyla ilgili açıklamarını paylaştı.

Hatasını kabul eden genç file bekçisi, "İlk kupa finalimi oynadığım için çok mutluyum ve takımımın mücadelesinden ötürü gururluyum. Yaşananları düşünme fırsatım oldu. Her ne kadar bir yanlış anlaşılma da olsa, büyük bir hata yaptım ve durumu yönetemedim." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarından özür dileyen Kepa, sözlerini, "Hocamdan, Willy'den, diğer bütün takım arkadaşlarımdan ve camiadan özür diliyorum. Hatamdan ders alacağımı ve olası bir cezayı kabul edeceğimi belirtmek istiyorum." diyerek tamamladı.

Sarri de konunun artık kapanmasını istediğini, "Kepa ile konu hakkında konuştuk. Sahada bir anlaşmazlık oldu ama hata yaptığının ve davranışlarının farkında. Kulüple bağlantılı herkesten özür diledi. Bundan sonra ceza alıp almayacağına kulüp karar verecek. Benim için bu tartışma bitmiştir." cümleleriyle ifade etti.

Chelsea kulübü, Kepa'ya ödenmeyecek maaşın hayır kurumuna verileceğini açıkladı.