Atalanta'nın teknik direktörü İtalyan Maurizio Sarri, takımının Milan karşısındaki maçının hakemine sert bir şekilde yüklendi; hakem kararlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, hakemlere küfürlü sözler yöneltildiğinde bazı oyunculara farklı davranıldığını savundu ve Milan'ın Fransız oyuncusu Adrien Rabiot'ya atıfta bulundu.

Milan, İtalya Serie A'nın yedinci haftasında pazar akşamı San Siro'da oynanan karşılaşmada Atalanta'nın geç gelen diriliş hamlesinden kurtuldu ve üç gollük üstünlüğünü kaybetmekten son anda sıyrılarak maçı 3-2 gibi zorlu bir sonuçla kazandı.

Bu galibiyetle Milan puanını 15'e yükselterek puan durumunda dördüncü sıraya çıktı; Atalanta ise 9 puanda kalarak onuncu basamakta kaldı.

Sarri, "Sky Sport Italia" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Maçtaki ilk tehlikeli atak Krstovic ile bizim lehimizeydi, ardından hakem kararları ve olaylar bizim aleyhimize gelişmeye başladı."

Sarri sözlerine şöyle devam etti: "Bence Milan'ın savunma oyuncusu Kevin De Winter, Jonathan Roy'un ortasının ardından topa eliyle dokundu. Ayrıca bazı oyuncuların hakemlere küfürlü sözler söyleyebildiğini öğrendim ve bunu hakeme ilettim."

Atalanta'nın teknik direktörü ekledi: "Hakem bana Adrien Rabiot'nun söylediği şey nedeniyle sarı kart gördüğünü bildirdi, ama bunu ben söyleseydim beni oyundan atardı."

Sarri bu olayla da yetinmedi; hakem Daniele Chiffi'nin maçı yönetme biçimini de eleştirerek, onun kararlarından duyduğu rahatsızlığın yeni bir şey olmadığını vurguladı.

Sarri şöyle açıkladı: "Hakemin maçı yönetme tarzını genel olarak beğenmedim. Burada tartışmaya girmek için değilim, ama bu durum Daniele Chiffi ile her karşılaşmamda tekrarlanıyor."

Teknik açıdan ise Sarri, oyuncularının son dakikalardaki tepkisinden memnun olduğunu belirterek, üç gol geride olmasına rağmen Atalanta'nın daha iyi bir sonuçla dönebilecek durumda olduğuna işaret etti.

Bu konuda şunları söyledi: "3-3'lük beraberliği yakalama fırsatımız vardı ve maçın bitimine kadar hâlâ nispeten uzun bir süre kalmıştı. Maçın gidişatı tamamen değişti, hatta daha iyi bir sonuç elde edebilecek durumdaydık."

Atalanta'nın teknik direktörü açıklamalarını şöyle tamamladı: "Daha bütünleşmiş bir takım hâline geldiğimizin farkındayız. Oyuncu değişikliklerinin maç içindeki dönüşümüzde büyük payı oldu ve içinde bulunduğumuz koşullar altında bu hiç kolay değildi."