Sarr için Juventus’un satın alma opsiyonunu kullanması uzak ihtimal: Koşullar ve milli takımdaki asist

Senegal Milli Takımı'nda Juventuslu Pape Matar Sarr 19 dakika sahada kaldı. Sarr, Juventus formasıyla bugüne kadar 6 maça çıktı. Şu an itibarıyla Juventus'un zorunlu satın alma yükümlülüğünün devreye girmesi için gerekli koşullar henüz oluşmuş görünmüyor.

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Juventus'un orta saha oyuncusu Sarr, Patrick Vieira'nın çalıştırdığı millî takımın Sudan'ı 4-1 yendiği maçta forma giydi. 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında oynanan karşılaşmada, sınırlı süre almasına rağmen katkı sağlamayı başardı. Son 19 dakikada oyuna giren Sarr, bir asist yaptı (86. dakikada Mboup'un attığı golde).

Sarr, şu ana kadar Luciano Spalletti'nin takımının oynadığı 15 maçın 6'sında Juventus forması giydi (11'i Serie A'da, 4'ü Avrupa Ligi'nde). Sezon bugün sona erseydi, Sarr ve Juventus, Senegalli oyuncunun bonservisinin kulüp tarafından zorunlu olarak alınması için gereken koşulları sağlamamış olacaktı. Hatırlatalım, bu koşullar Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne veya Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanması (Konferans Ligi kapsam dışında) ve Sarr'ın bu sezon Juventus'un tüm kulvarlarda oynayacağı maçların yüzde 50'sinde forma giymesi.

Juventus ile Tottenham arasında 2002 doğumlu orta saha oyuncusu için yapılan anlaşmanın şartlarını hatırlatalım: "Juventus Football Club S.p.A., futbolcu Pape Matar Sarr'ın sportif haklarının 30 Haziran 2027'ye kadar geçici olarak devralınması için Tottenham Hotspur FC ile 2,5 milyon avro bedel ve buna ek olarak 0,3 milyon avro tutarında yan giderler karşılığında anlaşmaya vardığını duyurur. Anlaşma ayrıca Juventus'a oyuncunun sportif haklarını kalıcı olarak alma seçeneği tanımakta; 2026/2027 sezonunda belirli koşulların gerçekleşmesi hâlinde ise bunu zorunlu kılmaktadır. Olası kalıcı transfer için kararlaştırılan bedel, üç mali yılda ödenmek üzere 27,5 milyon avrodur".

Sezonun geri kalanında Sarr'ın daha fazla forma şansı ve süre bulup bulmayacağını, maçların yüzde 50'sinde oynayıp oynamayacağını ve Juventus'un (Sarr dâhil) ikinci koşulu, yani 2027-28 sezonu için Şampiyonlar Ligi'ne veya Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmayı sağlayıp sağlayamayacağını göreceğiz.