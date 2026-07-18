Şarkıcı, Feyenoord Festivali'nde tamamen çuvalladı

Cumartesi günü De Kuip’te düzenlenen Feyenoord Festivali’nde Zoë Livay için işler bir an için tamamen ters gitti. Şarkıcı, Het Legioen için çok tanıdık bir şarkının sözlerini aniden unutmuş gibi göründü.

Livay, Feyenoord’un resmi kulüp şarkısı olan “Hand in Hand”i sorunsuz bir şekilde söylemeye başladı. Ancak birkaç satır sonra sözleri unutmuş gibi göründü ve telaşla teleprompteri kontrol edip etrafına şaşkın bir şekilde bakındı.

Şaşkın Livay, bu çok bilinen şarkıyı tamamlayamadı; bu sırada De Kuip'teki Feyenoord taraftarları neler olduğunu merak ediyordu. Bu arada, etkinlikte Flemming ve Hermes House Band de sahne aldı.

Livay, bir Feyenoord taraftarı. TikTok kanalında, Rotterdam kulübünün formasını düzenli olarak giydiği görülüyor.

Özellikle X'te, Livay'ın Feyenoord stadyumundaki başarısız performansının ardından şikayet yağmuru yaşandı. “Kulüple hiçbir bağı olmayan, anlamsız sanatçılarla aşırı şov. Takım kadrosunun (erkeklerin) tanıtımı gerçekten arka plana itildi, herkes bunun için gelmiyor mu zaten??”

Başka bir Feyenoord taraftarı da sert eleştiride bulundu. “Ama dürüst olalım, bu olamaz ya? Şarkıyı hiç bilmiyorsun, yoksa tonlamayı da farklı yapardın. Gerçekten çok kötüydü.”

Livay, kısa süre sonra Instagram üzerinden bir açıklama yaptı. “Son şarkım sırasında maalesef teknik sorunlar yaşadık. Elbette bu durumdan çok üzüldüm, ama bu gerçekten de önlenemez bir durumdu. Kimse bunun önüne geçemezdi ve De Kuip gibi, bu kadar çok teknik donanımın bir araya geldiği bir stadyumda maalesef böyle şeyler olabilir.”

Feyenoord Festivali sırasında yeni transferler Nacho Ferri, Mika Mármol ve Tjark Ernst, helikopterle De Kuip’e geldiler. Özellikle Mármol ve Ferri, Rotterdam-Zuid’daki karşılamadan çok etkilendiler.