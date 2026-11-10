İspanya'daki Hakem Teknik Komitesi, geçtiğimiz cumartesi Mestalla Stadı'nda iki takımı bir araya getiren karşılaşmada Valencia oyuncusu Pablo Maffeo'nun Real Madrid forveti Kylian Mbappé'ye yaptığı müdahale etrafında kopan tartışmaya son noktayı koydu. Komite, Kraliyet kulübünün yedek kulübesinin oyuncunun oyundan atılması yönündeki taleplerine rağmen, hakem Alejandro Hernández Hernández'in yarasalar savunmacısına yalnızca sarı kart gösterme kararını onayladı.

Bu pozisyon, Maffeo'nun müdahalesinin Mbappé'yi kesin bir gol fırsatından mahrum bıraktığını düşünen Real Madrid oyuncuları tarafından geniş çaplı itirazlara yol açmıştı. Valencia taraftarının bir kesimi ise temasın baştan itibaren faul olarak değerlendirilmeyi hak etmediğini görüyordu. Ardından Hakem Teknik Komitesi devreye girerek pozisyonun hakemlik açısından yorumunu açıkladı ve maçın hakeminin kararının doğru olduğunu teyit etti.

Real Madrid, İspanya Ligi'nin on ikinci haftasında Mestalla Stadı'nda Valencia'yı cevapsız üç golle mağlup etti. Ancak Maffeo'nun Mbappé'ye yaptığı müdahaleyle ilgili hakemlik tartışması, Kraliyet takımı oyuncularının hakemin yalnızca sarı kart göstermesine şaşırmasının ardından, ilk golün kaydedilmesinden önce yaşandı.

İspanya Futbol Federasyonu'nun "X" üzerindeki resmi sayfasında yayımlanan "İnceleme Zamanı" programı, bugün salı günü yayımlanan bölümünde pozisyonu mercek altına aldı ve Maffeo'nun Mbappé'ye yaptığı müdahaleye uygun cezanın ne olduğu sorusunu ortaya attı. Program daha sonra Hakem Teknik Komitesi'nin benimsediği yorumu sunarak, doğru kararın direkt serbest vuruş verilmesi ve sarı kart gösterilmesi olduğunu teyit etti.

Hakem Teknik Komitesi, "Cadena SER" radyosunun sitesinin aktardığına göre, forvet ve savunmacının bir hava topunda mücadele ettiğini, ancak Maffeo'nun Mbappé'yi arkadan iterek yere düşürdüğünü ve bunun da aleyhine faul verilmesini gerektirdiğini açıkladı.

Buna karşılık komite, kesin bir gol fırsatının engellenmesi nedeniyle oyundan atılma koşullarının bu durumda tamamlanmadığını değerlendirdi; çünkü müdahalenin gerçekleştiği anda Mbappé topa hâkim değildi ve dolayısıyla Valencia savunmacısına kırmızı kart gösterilmesini gerektiren bir durum yoktu.

Bu yoruma dayanarak komite, Maffeo'nun müdahalesinin Real Madrid'in umut vadeden bir atağını engellediğini, bunun da sarı kart almasını haklı çıkardığını değerlendirdi. Böylece hakem Alejandro Hernández Hernández'in kararına ilişkin tartışma sona ermiş oldu; bu karar, Kraliyet kulübünün itirazlarına ve pozisyon hakkındaki farklı görüşlere rağmen Teknik Komite'nin desteğini kazandı.