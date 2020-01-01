Saracchi ve Onyekuru'nun lisansı çıktı

Sarı kırmızılı kulüp, kiralık olarak kadrosuna kattığı Saracchi ve Onyekuru'nun lisanlarını TFF'den çıkardı.

hafta sonunda yeni transferini oynatabilir. Sarı kırmızılılar 'den kiraladığı Marcelo Saracchi ve 'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun lisanlarını çıkarttı.

Lisansı olmadığı için Çaykur Rizespor ile oynanan Kupası mücadelesinde forma giyemeyen Uruguaylı oyuncu, Fatih Terim'in şans vermesi durumunda hafta sonundaki mücadelesinde oynayabilir.

Hastalığı devam eden Onyekuru ise bu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın bir diğer transferi Jesse Sekidika'nın ise lisansı henüz çıkartılmadı.