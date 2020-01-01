Süper Lig

Saracchi ve Onyekuru'nun lisansı çıktı

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Sarı kırmızılı kulüp, kiralık olarak kadrosuna kattığı Saracchi ve Onyekuru'nun lisanlarını TFF'den çıkardı.

Galatasaray hafta sonunda yeni transferini oynatabilir. Sarı kırmızılılar RB Leipzig'den kiraladığı Marcelo Saracchi ve Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun lisanlarını çıkarttı. 

Lisansı olmadığı için Çaykur Rizespor ile oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyemeyen Uruguaylı oyuncu, Fatih Terim'in şans vermesi durumunda hafta sonundaki Denizlispor mücadelesinde oynayabilir. 

Hastalığı devam eden Onyekuru ise bu maçta forma giyemeyecek.

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Galatasaray'ın bir diğer transferi Jesse Sekidika'nın ise lisansı henüz çıkartılmadı.

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