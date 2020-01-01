Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansı çıktı

Sarı kırmızılı kulüp, kiralık olarak kadrosuna kattığı Saracchi, Sekidika ve Onyekuru'nun lisanlarını TFF'den çıkardı.

hafta sonunda yeni transferini oynatabilir. Sarı kırmızılılar 'den kiraladığı Marcelo Saracchi, 'dan kiraladığı Henry Onyekuru ve 'dan 4.5 yıllığına kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'nın lisanlarını çıkarttı.

Lisansı olmadığı için Çaykur Rizespor ile oynanan Kupası mücadelesinde forma giyemeyen Sarrachi ve Sekidida, Fatih Terim'in şans vermesi durumunda hafta sonundaki mücadelesinde oynayabilir.

Hastalığı devam eden Onyekuru ise bu maçta forma giyemeyecek.