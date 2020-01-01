Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansı çıktı
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AA
Galatasaray hafta sonunda yeni transferini oynatabilir. Sarı kırmızılılar RB Leipzig'den kiraladığı Marcelo Saracchi, Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru ve Eskişehirspor'dan 4.5 yıllığına kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'nın lisanlarını çıkarttı.
Lisansı olmadığı için Çaykur Rizespor ile oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyemeyen Sarrachi ve Sekidida, Fatih Terim'in şans vermesi durumunda hafta sonundaki Denizlispor mücadelesinde oynayabilir.
Hastalığı devam eden Onyekuru ise bu maçta forma giyemeyecek.