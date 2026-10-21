São Siro'da isyan: Milan başkaldırıyor ve taraftarlarının boykotuna destek veriyor

İtalya'daki fiyatlandırma sistemine karşı büyük bir kulüp yönetiminin eşi görülmemiş bir tavır sergilediği bir olayda, Milan kulübü taraftarlarının yanında tamamen yer aldığını açıkladı ve takımın Udinese ile oynayacağı bir sonraki maçı boykot etmelerine destek verdi; yaşananları, seyahat eden taraftara yönelik sistematik bir sömürü operasyonu olarak değerlendirdi.

Rossoneri taraftarları, önümüzdeki pazar günü deplasmanda oynanacak İtalya Ligi maçını, Udinese kulübünün deplasman takımı biletlerine uyguladığı fiyata tepki olarak boykot etmeyi planlıyor; Milan'ın şok edici olarak nitelendirdiği bu fiyat, bilet başına 65 euroya (yaklaşık 73 dolar) ulaştı.

"Reuters" ajansının yayımladığı sert üsluplu resmi açıklamada Milan, bu yüksek fiyatların yalnızca maddi bir yük değil, aynı zamanda rekabetin birliğine yönelik gerçek bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bir takımın taraftarlarına deplasman maçlarını izlemek için fahiş fiyatlar dayatmak sadece adaletsiz bir durum değil, aynı zamanda İtalya Ligi'nin Premier Lig ve diğer Avrupa ligleriyle rekabet edebilmek için birlik olmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde ligin birliğini zedeliyor."

Milan manevi destekle yetinmedi, doğrudan taarruza geçerek İtalya Ligi'nden derhal müdahale etmesini ve tüm lig genelinde deplasman biletlerine, Premier Lig'de uygulanan ve 30 İngiliz sterlinini (yaklaşık 40 dolar) aşmayan başarılı modele benzer şekilde bir üst sınır getirmesini talep etti.

Gelecek maçlar UDI Serie A 15:45 MIL

Hatta kulüp tehlikeli bir misilleme kozunu da masaya sürdü ve karşılıklılık politikasını benimseyebileceği uyarısında bulundu; bu öneriye göre, Milan taraftarlarına ortalamanın üzerinde fiyat uygulayan kulüplerin taraftarları, San Siro'yu ziyaret ettiklerinde lig yönetmeliklerine uygun olarak daha yüksek fiyatlarla karşılaşacak ve elde edilecek ek gelirler hayır girişimlerini desteklemek üzere Milan vakfına tahsis edilecek.

Kulüp açıklamasını geniş yankı uyandıran kararlı bir mesajla noktaladı: "İtalyan futbolu, taraftarlara kulüplerinin büyüklüğüne göre farklı muamele ederek gelişemez."

Bu adım, bilet krizinin İtalya'da artık kronikleştiğini teyit ederken, bu mücadeleye uzun süredir meşhur "Curva Sud" grubu öncülük ediyor; söz konusu grup, aynı sebeple 2023 yılında Milan'ın Juventus karşısında oynadığı deplasman maçını boykot etmiş, ardından geçen sezon hem Juventus hem de Torino'ya karşı deplasman takımı taraftarlarına abartılı fiyatlar dayatma suçlamasıyla şikâyetini yinelemişti.



