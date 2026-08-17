Real Madrid, kulüp yönetiminin orta saha veya savunmaya yeni transfer yapmama kararı almasının ardından, yaz transfer döneminin son günlerindeki hamlelerine ilişkin tavrını netleştirdi. Bu karar, İspanyol Rodri'nin transferini bitiremeyen kulübün, ezeli rakip Barcelona'ya transfer olmanın eşiğine gelen oyuncuyu kaptırmasının ardından geldi ve yeni sezon başlamadan önce Kraliyet kulübü taraftarları arasında tartışma yaratabilecek bir adım oldu.

"Cadena Ser" radyosuna göre, Real Madrid Rodri'nin yerine yeni bir orta saha oyuncusuyla anlaşmayı düşünmüyor. "The Athletic" gazetesi ise kulübün, geçtiğimiz dönemde güçlü şekilde gündemde olan üst düzey bir stoper transferi fikrinden de vazgeçtiğine dikkat çekti.

Bu karar, Real Madrid taraftarlarının orta saha ve savunmadaki mevcut seçeneklerin yeterliliği konusunda bazı çekinceleri bulunmasına rağmen alındı; özellikle takım, mevcut transfer döneminde kulüp yönetiminden net bir destek gören Portekizli José Mourinho yönetiminde yeni bir sezona hazırlanırken.

Real Madrid kadrosunu güçlendirmek için güçlü hamleler yapmış ve aralarında Diomande, Konaté ve Cucurella'nın da bulunduğu bir dizi yeni oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Bernardo Silva ise hazırlık döneminde dikkatleri üzerine çekti ve teknik ekibi önümüzdeki sezon etkili bir rol üstlenebileceği konusunda iyimser kılan performanslar sergiledi.

Hazırlık maçlarının taşıdığı olumlu sinyallere rağmen, orta saha ve savunma mevkileri hâlâ kulüp taraftarlarının bir kesimi için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bu kesim, özellikle son gelişmelerin Barcelona forması giymeye yaklaştığına işaret ettiği Rodri'yi kadroya katma girişiminin başarısız olmasının ardından, takımın yeni oyuncularla takviye edilmesini bekliyordu.

Böylece Real Madrid, başta Martín Zubimendi ve Kees Smit olmak üzere Rodri'nin yerine gündeme gelen seçeneklere kapıyı kapatmış görünüyor; zira bu iki transfer kulübün mevcut planları dahilinde değil ve beklenmedik bir gelişme olmadıkça transfer döneminin kalan günlerinde orta sahada yeni bir oyuncu olmayacak.

Savunma hattında da durum pek farklı değil; veriler, Mourinho'nun bu mevkide 5 oyuncuya sahip olması ve gerektiğinde Tchouaméni'den yararlanma imkânının bulunması nedeniyle kulüp yönetiminin yeni bir stoperle anlaşma fikrinden vazgeçtiğine işaret ediyor.