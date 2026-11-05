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imago-sport-1085107540.jpgAnadolu Agency
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São Paulo'nun teklifini reddetti: Osimhen Galatasaray'da kalmaya kararlı Rais yönetiminde ilk kez: Trabzon, Salah'ın varlığında iki olumsuz rakama imza attı

Trabzonspor
T. Reis
Trabzonspor - Freiburg
Freiburg
Konferans Ligi
Türkiye
Almanya

Gol yok, galibiyet yok

Trabzonspor'un hızlı treni Freiburg istasyonunda durdu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Türk ekibi, Alman konuğu karşısında 0-1'lik ilk yenilgisini aldı. Bu mağlubiyet özel bir imza taşıyor; çünkü Alman teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinden bu yana aldığı ilk yenilgi.

Teknik heyetin başındaki sekizinci maçında, Trabzonspor'un art arda yedi maça uzanan galibiyet serisi sona erdi. Türk "61saat" sitesinin istatistiklerine göre bu seri, Papara Park taraftarlarına olağanüstü bir sezon hayali kurdurmuştu.

O altın dönemde Reis, Süper Lig'de yankı uyandıran sonuçlar elde etti. Bunların başında Galatasaray'ı kendi evinde 4-0 ezici bir skorla yenmesi, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etmesi, ardından Beşiktaş'ı 2-0 geçmesi, deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında aldığı 4-3'lük heyecanlı galibiyet ve Gaziantep'i 2-0 yenmesi geliyordu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise takım, Freiburg maçından önce galibiyet serisini tam olarak tamamlamıştı. Finlandiya'da KuPS Kuopio'yu 4-2, İskoçya'da ise Hearts'ü 2-0 mağlup etmişti. Yenilginin ardından puanı 6'da kaldı.

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Ancak Freiburg karşısındaki mağlubiyet, Avrupa kupasındaki yalnızca ilk yenilgi değildi; aynı zamanda Trabzonspor'un Reis yönetiminde ilk kez fileleri sarsamadığı maç oldu.

Takım, Süper Lig'de 5 maçta 15 gol, Avrupa Konferans Ligi'nde ise iki maçta 6 gol attıktan sonra, hücum hattı Alman savunması karşısında tamamen suskun kaldı. Böylece Alman teknik direktörün gelişinden bu yana hiç durmayan gol makinesi durdu.

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