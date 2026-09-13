Real Madrid'in bek oyuncusu İspanyol Alvaro Carreras, yeteneklerini kanıtlama ve beyazlı takımın kadrosunda ilk 11'de yer kapma konusunda büyük bir kararlılık sergileyerek, yeni transfer Marc Cucurella ile rekabet etme hususunda üst düzey bir hazır olma hali gösterdi.

Cucurella'nın transferinin ardından görevi son derece zor görünürken, Ferrol şehrinin evladı, Portekizli teknik direktör José Mourinho'yu takımda önemli bir rol oynayabileceğine ikna etmek için kolları sıvadı.

Sezon hazırlık döneminin ardından, ki bu dönemde oynadığı dakika sayısı bakımından en çok forma giyen oyuncu oldu, resmi maçların başlamasıyla birlikte güçlü performanslar sergilemeye devam etti; öyle ki Rayo Vallecano karşılaşması, bu sezon beyazlı takımla sunmayı hedeflediği futbolun en çarpıcı özeti oldu.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Carreras'ın 13. dakikadaki atağı, Kylian Mbappe'nin başarıyla gole çevirerek skoru açtığı bir penaltıyla sonuçlandı. Kararlılık ve azimle dolu kusursuz bir atak, defans oyuncusu Ruben Legon'un müdahalesi ve faulüyle son buldu ve hakem hiçbir kuşkuya yer bırakmayan bir penaltı kararı verdi; Mbappe de bu penaltıdan ilk golü kaydetti. Kısa bir süre sonra beyazlı takımın forveti bu güzel jesti takım arkadaşına iade etti.

Sadece üç dakika sonra, 16. dakikada Carreras'ın ceza sahasına yaptığı bir başka giriş, Kylian Mbappe ile yaptığı harika bir ikili pasla sonuçlandı; sol bek kendisini kaleyle karşı karşıya buldu ve topu kaleci Emil Bani Odero'nun ağlarına başarıyla gönderdi. Böylece maçın başında sergilediği kusursuz 17 dakikayı taçlandıran muhteşem bir gol kaydetti.

Carreras, Real Madrid için sakin geçen bir gecede, Rayo Vallecano'nun kendi bölgesinden atak yapmaya çalıştığı az sayıdaki anda defansif bir sağlamlık gösterirken, hücum tarafında son derece belirleyici oldu.

Vinicius Junior ile sol kanatta kurdukları iyi anlaşma göze çarptı; buna, derinden Bernardo'dan aldığı sürekli destek de eklenince, bu bölge Real Madrid'in ataklarının ana kaynağı haline geldi ve maç boyunca oyun tamamen sol tarafa kaydı.

Mourinho ile mutlu

Portekizli teknik direktör José Mourinho, Carreras'ı motive etmeyi ve geçen sezonun sonunda Marc Cucurella'nın transferinden kaynaklanan şüphelerin ardından onu en iyi haline döndürmeyi başardı.

Mourinho, tüm oyuncuların bu sezon forma giyme fırsatı bulacağını açıkça belirtmişti ki bunu gerçekten de, geçen sezon Xabi Alonso yönetiminde mükemmel dönemler yaşadıktan sonra Alvaro Arbeloa ile zorluklar yaşayıp yedek kulübesinde son bulan sol bekte uyguluyor.

Carreras, yaz dönemini kendini toparlamak için değerlendirmesinin ve yeni sezon hazırlık döneminde dikkat çekici bir performans sergilemesinin ardından en iyi teknik ve fiziksel seviyesine yeniden kavuştu.



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