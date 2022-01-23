Sao Paulo ile Palmeiras arasında oynanan maçta taraftarlar sahaya bıçak fırlattı

Brezilya'da cumartesi akşamı oldukça rahatsız edici ve dehşet verici bir sahne yaşandı.

Sao Paulo taraftarları, Arena Barueri'de Palmeiras ile Sao Paulo arasında oynanan U20 maçında ortalığı felaket alanına çevirdi.

Gençler Futbol Kupası yarı finalinde Sao Paulo taraftarları futbolcu sağlığını hiçe saydı ve sahaya bıçak fırlattı.

Ne yaşandı?

The Sun’da yer alan habere göre, taraftarların sahaya bıçak atmasının ardından maçın hakemi atılan bıçağı hemen fark etti.

Sao Paulo 1-0 gerideyken ikinci yarının duraklama anlarında yenik durumda olan taraftarlar sahaya girerek Palmeiras oyuncularına saldırdı.

Yaşanan bu anlar, oldukça dramatik görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Sao Paulo taraftarlarını, bazı oyuncular sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadılar.

Daha sonra başka bir taraftar, seyircilerin farklı bir alanından sahaya koştu ve Sao Paulo'nun 9 numarasına el sallayarak onu yerlerde sürükledi.

Sahaya o anlarda, stadyumdaki koltuklar da dahil olmak üzere birçok yabancı madde yağdı.

Polis; başlangıçta sahaya koşan taraftarlardan birinin bıçağı getirdiğini düşünse de video kanıtları bıçağın fırlatıldığını gösteriyor.

Palmeiras'ın sol beki bıçağı buldu ve yetkililere teslim etti.

"Bıçak, beslenme çantasının içinde getirilmiş"

Polis memuru Cesar Saad çıkan olaylar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Duraklama süresinde taraftarlar sahayı işgal etti, bunlardan biri yukarı çıktı ve bir Palmeiras sporcusuna fiziksel olarak saldırdı ve diğerine ise Sao Paulo oyuncuları engel oldu.

“Aynı anda bazı nesneler sahaya atıldı. Hakemleri ve sporcuları uzun uzun analiz ettikten sonra diğer cisimlerle birlikte bıçağın çimenlere atıldığını fark ettik.

“Başlangıçta taraftarlardan birinin, bıçakla Palmeiras oyuncusuna saldırmak için sahaya gireceğini düşündük.

“Bu bıçağın stadın içine nasıl girdiğini, aramanın nasıl yapıldığını, taraftarın hangi kapıdan girdiğini ortaya çıkarmak sivil polisin görevi.

“Her şey polis tarafından araştırılacak. Bıçak, bir beslenme çantasının içinde sahaya getirilmiş gibi görünüyor ve fırlatıldığında açılıp oyun alanına giriyor.”

Brezilya polisi, bıçağı attığı iddia edilen taraftarın asıl suçlu olmadığını belirtirken bu olayın en kısa zamanda açıklığa kavuşacağı bilgisini verdi.

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