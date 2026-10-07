São Paulo Grand Prix biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Formula 1, motor sporları takviminin en heyecan verici duraklarından biri olan São Paulo Grand Prix'si için Interlagos'taki ikonik Autódromo José Carlos Pace'e gidiyor. Dalgalı yapısı, tutkulu seyircileri ve öngörülemeyen havasıyla bilinen pist, istikrarlı şekilde inanılmaz teker teker yarış aksiyonuna sahne oluyor.

Güney Amerika'da üst düzey yarışı canlı izlemek istiyorsanız, GOAL sizi tamamen kapsıyor. Biletlerinizi hemen alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgiler aşağıda yer alıyor.

São Paulo Grand Prix ne zaman?

Tarih ve Saat Etkinlik Konum Biletler 6-8 Kasım 2026 2026 Formula 1 São Paulo Grand Prix Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brezilya Biletler

São Paulo Grand Prix biletleri nereden alınır?

Etkinliğin resmi bilet satış noktası, resmi Formula 1 bilet portalının yanı sıra Eventim Brazil platformudur.

Resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunar.

São Paulo Grand Prix biletleri ne kadar?

Birincil satış kanallarındaki resmi bilet kontenjanları, üç günlük genel giriş kartları için 320 ABD dolarından başlıyor.

Resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunar; burada fiyatlar, uygunluk durumuna ve oturma konumlarına bağlı olarak 606 ABD dolarından başlar.

São Paulo Grand Prix hakkında bilmeniz gereken her şey

Tarihi Autódromo José Carlos Pace'te düzenlenen São Paulo Grand Prix, ünlü Senna S gibi zorlu 15 viraj içeren, saat yönünün tersine koşulan 4,309 kilometrelik yoğun bir pistte yapılır. Kapılar her gün yerel saatle 08.00'de açılır ve taraftarlar yakındaki Autódromo tren istasyonuna giden 9 Esmeralda Hattı üzerinden alana kolayca ulaşabilir. Ana düzlük ve Senna S çevresindeki tribünler, geçişleri izlemek için en iyi görüşü sunar ve resmi kontenjanlar ağırlıklı olarak 320 ABD dolarından başlayan 3 günlük genel giriş paketleri olarak satılsa da tek günlük seçenekler ikincil piyasa platformlarında sık sık listelenir.