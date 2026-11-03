"Bence şu anda santrfor oyununu biraz az sergilediği bir dönemdeyiz. Yeniden ceza sahasında biraz daha fazla bulunmasını isterim" diyen Hummels, Salı akşamı Bayern'in Atletico Madrid deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde televizyon yorumcusu olarak Prime Video'da Kane'i eleştirdi.

Eski Alman millî futbolcunun kastettiği şu: Kane, bu sezon özellikle sık sık geriye geliyor ve takımının oyununu on numara pozisyonundan, hatta daha da geriden hareketlendirmeye çalışıyor. Hummels, "Çok fazla gol fırsatı bulamadı çünkü tam olarak hücumun en ucunda oynamıyor. Belki de bunun nedeni şu sıralar orta sahada çok fazla dolaşmasıdır" dedi.

Kane, attığı goller açısından geçen sezonki inanılmaz ortalamasını şu an yakalayamıyor. 2025/26 sezonunda 51 resmî maçta 61 gol atan forvet, 2026/27 sezonunda şu ana kadar 14 maçta "yalnızca" on gol kaydetti. Buna karşılık Kane, bu sezon şimdiden sekiz asist yaptı; geçen sezonun tamamında ise yedi golün hazırlayıcısı olmuştu.

Mats Hummels, Harry Kane'in oyun tarzını neden beğenmiyor?

Öte yandan Hummels, pek çok kişi gibi Kane'in oyununu genel olarak övgüyle karşılıyor. 37 yaşındaki eski futbolcu, "Bunu harika yapıyor, neredeyse başka hiç kimsenin yapamadığı kadar iyi yapıyor" dedi ancak ardından bir kez daha şunu vurguladı: "Ben, onun kalitesine ve bitiricilik gücüne sahip bir santrforun hayranı olarak onu yeniden ceza sahasında daha sık görmek isterim. Belki de bu, bitiricilikte o kendinden emin tavrının tam olarak yerinde olmamasından kaynaklanıyor."

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2023'te Tottenham Hotspur'dan Bayern'e transfer olan Kane, olağanüstü geçen sezonunun ardından kısa süre önce dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünü kazandı. Bayern'de geçirdiği yaklaşık üç buçuk yılda 161 maçta 156 gol attı.

Hummels, Kane'in oyun tarzını Kroos'unkine benzetti

Hummels, Atletico deplasmanındaki maçın devre arasında Kane'e yönelik eleştirisini ayrıntılandırdı. Eski Bayern savunmacısı, 33 yaşındaki oyuncunun ilk 45 dakikadaki performansı hakkında, "Sol iç koridorda dolaşmayı seviyor; bu, dokuz numaranın geriye gelmesi demek. Santrfor olarak biraz Toni Kroos'un oynadığı pozisyona geçiyor" dedi. Hummels, Kane'i "çok ama çok az da olsa ceza sahasında daha fazla" görmek istediğini belirterek, "O zaman maç içinde birkaç fırsat daha bulurdu. Ben de yeniden memnun olurdum; bu da eminim onun için son derece önemlidir" sözlerini gülerek söyledi.

Hummels, Kane'in geriye gelerek oynamasının takım arkadaşları üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekti. "Lennart Karl'ın başına sık sık iki, üç oyuncu üşüşüyor. Çünkü Harry Kane orta yapılan pozisyonlarda çoğu zaman ceza sahasında bulunmadığından, Atletico'nun stoperleri öne çıkıp agresif biçimde savunma yapabiliyor" diye açıkladı. Yine de Hummels, "Bu yalnızca küçük bir eleştiri, çünkü o gerçekten dünya çapında bir forvet" diye vurguladı.