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Bir yanda yeniden gol atıp özgüven kazanmak için takım değiştirmeyi düşünenler, diğer yanda sezonun ilk bölümünde herkesi şaşırtarak şimdiden birçok kulübün ilgisini çekenler var. Henüz kasım ayındayız ancak millî maç arasıyla birlikte Serie A'da kış transfer dönemi öncesinde santrfor piyasası şimdiden hareketlendi. Sisal ve Snai bahis analistlerine göre ayrılma ihtimali en yüksek forvetlerden biri Francesco Camarda. Milan'dan ayrılmasına 1,20 oran veriliyor. 2008 doğumlu forvet, Milan'da kendini kabul ettirmekte zorlanıyor ve Milano dışında geçireceği bir dönem gelişimine yardımcı olabilir. Lorenzo Lucca için Napoli'den ayrılma ihtimaline ise 1,40 oran veriliyor. Bu durumda da düzenli süre almakta ve özellikle golle yeniden buluşmakta zorlanan bir forvet söz konusu.

Gustavo Varela ise tam tersi bir örnek. Monza'da parlayan Portekizli forvet, ocak ayı öncesinde büyük kulüplerin ilgisini çekmeye başladı. Portekizli oyuncunun ayrılmasına verilen oran 2,20. Son olarak Gianluca Scamacca'nın durumu da takip edilmeli. Maurizio Sarri ile arasında henüz beklenen uyum oluşmadı; Nikola Krstovic de onun için ciddi bir rakip. Bu nedenle İtalya Millî Takımı'nın forvetinin Atalanta'dan ayrılması ihtimal dışı değil. Bu seçeneğe verilen oran 3,75.