Rüya Vila Belmiro'da başladı, Madrid'de ise dünya yıldızlarından biri oldu. Şimdi Santos evladını geri almak istiyor ancak Real Madrid kapıyı erkenden kapattı ve verdiği mesaj netti: Rodrygo ne satılık ne de kiralık.

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Brezilya kulübü Santos, en sevilen evlatlarından birini yeniden kadrosunda görmeyi hayal ediyor. Kulüp, Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo Goes'u 2027'nin ilk yarısında kiralamak için Real Madrid ile resmi olmayan bir ön temas kurdu.

İspanyol gazetesi "Sport", Santos'un Rodrygo'yu sahalara dönüş için sağlık onayı aldığında kiralamak istediğini doğruladı. Kulüp, böylece oyuncudan eyalet şampiyonasında yararlanmayı ve onun kulüp formasıyla parladığı ilk günlerin anılarını yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Ancak Real Madrid, iki kulüp arasındaki tarihi bağa değer verse de oyuncudan hiçbir koşulda vazgeçmeye niyetli değil. Aksine, önümüzdeki dönemde hücum seçeneklerini güçlendirmek için onun dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor.

Rodrygo, tıpkı Pelé, Neymar ve Philippe Coutinho gibi futbol dünyasının en köklü altyapı akademilerinden birinde doğdu. Brezilyalı yeteneklerin beşiğinde yetişen oyuncu, futbol kariyerine Santos'ta başladı ve ardından Real Madrid'e transfer oldu.

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Buna rağmen ilk kulübüyle bağı hiç kopmadı. Real Madrid'in 11 numaralı formasını giyen oyuncu, kulübün armasına, Vila Belmiro Stadı'na ve yetiştiği kulübün tarihine her zaman bağlılığını gösterdi, koşullar elverdikçe takımın iç saha maçlarını izlemeye özen gösterdi.

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Rodrygo'nun her iki kulübe karşı da özel bir sevgisi var. Nitekim tedavisinin bu son aşamasında, Real Madrid'in onayıyla Rei Pelé Antrenman Merkezi'nde çalışıyor. Bu adım, iki taraf arasındaki büyük güveni ve oyuncuyu çocukluk kulübüne bağlayan güçlü ilişkiyi yansıtıyor.

Brezilyalı milli oyuncu, geçen mart ayında Santiago Bernabéu'da Getafe ile oynanan lig maçında yaşadığı ciddi diz sakatlığının ardından şimdi rehabilitasyon sürecinin son aşamasına giriyor.

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Rodrygo'nun ön çapraz bağı ve dış menisküsü yırtılmıştı. Bu sakatlık onu yaklaşık dokuz ay boyunca sahalardan uzak tuttu, ardından dönüş için geri sayım başladı.

Rodrygo'nun bu kış Real Madrid hücumuna değerli bir katkı sağlaması bekleniyor. Teknik direktör José Mourinho ona güveniyor ve en iyi formuna kavuşması için yeterli zamanı tanımayı, bu süreçte de hücum hattındaki takım arkadaşlarının mevcut iyi performansından yararlanmayı planlıyor.

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Yaratıcılığı, bire bir mücadelelerde savunmacıları geçme becerisi, son üçte birdeki ustalığı ve gol yeteneği, Portekizli teknik adamın büyük maçlardaki planına önemli bir ek seçenek sunacak.

Santos, oyuncunun eyalet şampiyonasının başlangıcında dönmesini istese de ve Brezilya kulübünün karşı karşıya olduğu başkanlık seçiminden bağımsız olarak, Real Madrid uzun bir aranın ardından bu değerli oyuncudan vazgeçmeye niyetli değil.

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Üstelik İspanyol gazetesinin aktardığına göre oyuncunun kendisi de şu an için Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyor. Özellikle sakatlığı süresince kulüpten, taraftarlardan ve teknik ekipten gördüğü büyük destek bunda etkili oluyor.

Dönüşe hazırlanan Rodrygo, Real Madrid formasıyla yeniden sahaya çıkmayı ve kulüpteki sekizinci sezonunu tamamlamayı dört gözle bekliyor. Böylece ayrılığına dair tüm söylentilere kapıyı kapatıyor.