Santos Laguna'da 8 kişiye koronavirüs teşhisi kondu

Meksika ekibi Santos Laguna forması giyen 8 futbolcuda koronavirüs saptandı.

1. Lig ekiplerinden Santos Laguna'da 8 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Meksika 1. Ligi'nden yapılan açıklamada Santos Laguna forması giyen 8 oyuncuya koronavirüs teşhisi konduğu belirtildi.

Testi pozitif çıkan oyuncuların ismi açıklanmazken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir sempton belirtisi göstermedikleri ifade edildi.

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Birkaç kulüp, kış döneminde başlayan Clausura Ligi'nin iptal edilmesi ve direkt yaz döneminde başlayacak olan Apertura'nın oynanması yönünde görüş bildirdii.