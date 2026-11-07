Santos, Neymar Sr’ı aralık sonuna kadar sürecek ilk sözleşmeyle derhal geçerli olmak üzere yeni CEO’su olarak atadı. 61 yaşındaki iş insanının sözleşmesi, görevdeki başkan Marcelo Teixeira’nın gelecek ay yapılacak kulüp seçimini kazanması hâlinde 2027-2029 dönemi için otomatik olarak yenilenecek.

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Üst düzey yöneticilik görevi kulübün yönetim yapısını güçlendiriyor

Gazeteci Lucas Musetti tarafından cuma günü ilk kez duyurulan ve daha sonra ESPN Brasil tarafından doğrulanan atamayla Neymar Sr, kulübün yönetim yapısında doğrudan Teixeira'nın altında yer alacak. Teixeira, 12 Aralık'taki seçim için adaylığını henüz resmen açıklamamış olsa da bu adım, kulüp içinde forvetin ailesinin mevcut yönetime verdiği açık bir destek olarak görülüyor.

Üst düzey yöneticilik görevine rağmen Neymar Sr, sportif faaliyetler üzerindeki tüm yetkisini koruyan futbol direktörü Alexandre Mattos'un görev alanına müdahale etmeyecek.

Resmî açıklamada iki görevi belirtildi

61 yaşındaki yöneticinin göreve gelişini cuma öğleden sonra doğrulayan kulübün resmî açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Neymar Sr, futbol, pazarlama ve yeni iş girişimleri dâhil olmak üzere farklı alanların denetimine ve koordinasyonuna katılarak kulüp yönetimiyle doğrudan iş birliği yapacak.

“Neymar Sr, CEO'luk görevine ek olarak yeni yetenekler keşfetmeye ve kulübün efsaneleriyle bağ kurmaya odaklanacak Instituto Meninos da Vila'nın başkanlığını da üstlenecek.”

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Ticari ortaklık transfer yasağının kalkmasını sağladı

İş insanı, kulüp yönetimindeki resmî görevine başlamadan önce de ajansı NR Sports aracılığıyla Brezilya kulübüyle yakın mali ilişkiler kurmuştu. Şirketi kısa süre önce 12 milyon R$ (1,6 milyon sterlin / 2,1 milyon dolar) tutarında acil nakit desteği sağladı. Bu destek, Santos'un Fransız ekibi AS Monaco'ya olan vadesi geçmiş borcunu ödemesine ve FIFA'nın transfer yasağını kaldırmasına imkân verdi.

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Bu mali yardım karşılığında yönetim, forma üzerindeki sponsorluk alanlarını devretti. Bu alanlar daha sonra ticari piyasada satıldı. Ayrıca NR Sports ve diğer kurumsal ortaklar, Vila Belmiro ve antrenman tesisindeki üç sahanın modernizasyonu için toplam 13,5 milyon R$'lık (1,8 milyon sterlin / 2,3 milyon) projeye finansman sağlıyor. Projenin saha başına maliyeti 4,5 milyon R (600 bin sterlin / 780 bin dolar).

Saha yenileme çalışmaları lig maçlarından önce başlayacak

Saha uzmanı World Sports'a, A takım kadrosu Campeonato Brasileiro'daki son maçlarını oynarken 20 Kasım'da ilk antrenman sahasının zeminini yenilemeye başlama izni verildi. Santos, kasım ayındaki millî aranın ardından 18 Kasım'da Coritiba deplasmanında lig mücadelesine dönecek.

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Saha dışında ise Neymar Sr'ın görev süresinin 2029'a kadar uzayıp uzamayacağını görmek için gözler 12 Aralık'taki başkanlık seçiminde olacak.