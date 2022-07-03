Santos Başkanı, PSG'nin yıldızı Neymar'ın yuvasına geri dönebileceğini açıkladı: "Babasıyla konuşuyoruz"

Neymar, Mart 2021'de PSG ile yeni bir uzun vadeli sözleşme taahhüdünde bulundu.

Paris Saint-Germain'de Neymar için bir çıkış kapısı açılmış gibi görünüyor. Bu durum Brezilyalı yıldızın çocukluk kulübü Santos için iştah kabartıyor.

GOAL, Brezilyalı süperstar için yapılan tekliflerin bu yaz dinleneceğini doğruladı ve bu açıklamanın Premier Lig'deki takımların ilgisini çektiği söyleniyor.

30 yaşındaki oyuncu hala en üst düzeyde oynamak istiyor ama bir gün Santos'ta futbol oynamayı da düşündüğü biliniyor.

Ne söylendi?

Santos başkanı Andres Rueda, Radio Guaruja'ya, Neymar'ın aynı zamanda menajeri olan babasıyla, her şeyin başladığı yere olası bir geri dönüş konusunda görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Spekülasyonlar hakkında şunları söyledi: “Neymar'ın babasıyla sık sık konuşuyorum, fikir alışverişinde bulunuyoruz ve günlük rutinimizin bir parçası

"PSG'de başına gelenleri düşündüğümzde Santos her zaman kapıları açık bırakacak ve hayal kuracağız.

“Gittiğinde, geri döneceğini söyledi. Konuşuyoruz, konuşacağız ve bu bir rüya. Benim yükümlülüğüm en azından denemek.”

Hangi takıma gidecek?

Neymar, Mart 2021'de PSG ile yeni bir uzun vadeli sözleşme taahhüdünde bulundu ve 2027'ye kadar takımda kalacağının garantisini verdi.

Bununla birlikte, bu anlaşma sona ermeden çok önce bir transfere dair pek çok dedikodu var.

Chelsea ve Newcastle onunla ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

Barcelona'ya dönüşü bir süredir tartışılıyor, ancak Camp Nou'daki finansal zorluklar, büyük bir anlaşmayı hayata geçirmelerini zorlaştıracak.

Neymar geçmişte Pep Guardiola ile çalışma arzusundan bahsetmişti, Barcelona'da bu fırsatı kaçırmıştı ve bu Premier Lig şampiyonu Manchester City'yi denklemin içine sokabilir.

Serie A devi Juventus da Neymar ile ilgilense de İtalyan takımı finansal zorluklar yaşıyor.

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