Brezilya ekibi Santos, sakat hücum oyuncusu Rodrygo'yu 2027'nin ilk yarısında yeniden kadrosuna katmak amacıyla Real Madrid'e kiralık transfer için gayriresmî bir teklifte bulundu. Altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncuyu Campeonato Paulista için geri getirmeyi hayal eden Santos'a karşın İspanyol devi, Rodrygo'nun ayrılmasına izin vermeyi düşünmüyor.

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Brezilya kulübü dönüş ihtimalini yokladı

Geçen hafta ilk olarak gazeteci Fabio Sormani'nin YouTube'da duyurduğu ve ESPN Brasil tarafından doğrulanan habere göre Santos, Rodrygo'nun geçici dönüşü için Real Madrid'le ön görüşmelere başladı. Brezilyalı millî oyuncu, 2011'de 10 yaşındayken Sao Paulo eyaletindeki kulübün altyapısına katıldı. 2017'den 2019'da 45 milyon avroya İspanya'ya transfer olana kadar A takımda çıktığı 80 maçta 17 gol attı. Ancak kiralık transferin gerçekleşme ihtimali neredeyse yok denecek kadar az görülüyor.

Mourinho, iyileşecek hücum oyuncusuna güveniyor

Yayıncı kuruluşa göre La Liga devi, yaklaşık bir yıldır forma giyemeyen forveti ocak ayında kiralamayı veya satmayı değerlendirmeyi reddediyor. Sözleşmesi Haziran 2028'e kadar süren, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni birden fazla kez kazanmış oyuncu, 2026-27 sezonunda henüz bir dakika bile oynamadı. Ayrıca sağ dizindeki ön çapraz bağ ve dış menisküs yırtığı nedeniyle mart ayında ameliyat olduktan sonra 2026 Dünya Kupası'nı kaçırdı .

Teknik direktör Jose Mourinho, aralık ile ocak başı arasında sağlığına kavuşur kavuşmaz hücum oyuncusundan yararlanmayı planlıyor. Bununla birlikte maç ritmini yeniden bulması için ona yeterli süre tanıyacak. Son günlerde bonservisini elinde bulunduran kulübün izniyle Santos'un CT Rei Pele antrenman tesislerinde rehabilitasyonunu sürdüren Rodrygo, İspanya'ya dönmeden önceki bu süreçte Madrid'in desteğine minnettar. İngiliz kulüplerinden gelen tekliflere de pek ilgi göstermedi.

Başkanlık seçimi kadro planlamasını geciktiriyor

Rodrygo ile yeniden buluşma ihtimali son derece düşük görünse de habere göre Vila Belmiro yönetimi, gelecek yılın transfer planlarını kesinleştirmeden önce yaklaşan başkanlık seçiminin sonuçlanmasını bekleyecek.

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Başkanlığı kim kazanırsa kazansın, Neymar, Philippe Coutinho ve Everton Cebolinha gibi tecrübeli yıldızların olası sözleşme uzatmaları için vakit kaybetmeden kritik görüşmelere başlayacak. Kulüp yetkilileri ayrıca kiralık forvet Gabriel Barbosa'yı mevcut sezonun bitiminden sonra da kadroda tutmak için ligdeki rakibi Cruzeiro ile görüşmek zorunda.

Kış aylarındaki dönüşten önce ligde son maçlar

Santos, kulüp seçimlerine ve transferlere odaklanmadan önce Brasileirao'da sezonun son üç maçını oynayacak. 18 Kasım'da Coritiba deplasmanına çıkacak, beş gün sonra Gremio'yu ağırlayacak ve lig sezonunu Vitoria deplasmanında tamamlayacak. Rodrygo ise Mourinho yönetiminde uzun zamandır beklenen kış aylarındaki dönüşü öncesinde dizindeki iyileşme sürecinin son aşamasını tamamlamak için İspanya'nın başkentine dönecek.