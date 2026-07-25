Santiago Gimenez için AC Milan’ın kapısını çalan ilk kulüp belli oldu

La Repubblica'nın haberine göre Lazio, Santiago Gimenez için AC Milan nezdinde girişimde bulundu. Teknik direktör Gennaro Gattuso, Meksikalı golcüyü Roma ekibinin ideal hücum lideri olarak görüyor.

Birkaç hafta önce Lazio'nun Gimenez'i listesine aldığı zaten ortaya çıkmıştı. Ancak kulüp önce eski Ajaxlı Lorenzo Lucca için harekete geçti. Ne var ki Lucca sakatlandı ve bunun üzerine Gimenez yeniden gündeme geldi.

İtalyan gazetesine göre Lazio, Gimenez'in çevresiyle zaten görüşmeler yaptı ve şimdi de kulübü AC Milan nezdinde girişimde bulunuldu.

Milan ekibi, Gimenez'le yolları ayırmak istiyor. Satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması şu anda en olası seçenek olarak öne çıkıyor.

Bu satın alma opsiyonunun miktarı, görüşmelerde hâlâ bir pürüz oluşturabilir. AC Milan 20 milyon avro talep ediyor, ancak bu rakam Lazio'ya biraz fazla geliyor.

2024/25 sezonunun kış transfer döneminde Gimenez, Feyenoord'dan AC Milan'a 30 milyon avro karşılığında transfer olmuştu. Meksikalı oyuncu Milan'da iyi bir başlangıç yaptı, ancak ardından ciddi bir düşüş yaşadı.

Geçen sezon Serie A'da tek bir gol bile atamadı ve sık sık sakatlık sorunları yaşadı.