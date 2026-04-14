Santiago Gimenez, Feyenoord'un Meksikalı transfer hedefi hakkında net tavsiyelerde bulunuyor

Söylentilere göre Feyenoord, Armando ‘Hormiga’ González ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Chivas’ın forveti, FC Barcelona ve Borussia Dortmund’un da aralarında bulunduğu birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor. Eski Feyenoordlu Santiago Gimenez, Chivas’ın forvetine net bir tavsiye veriyor.

Daha önce Récord, Rotterdam ekibinin scouting departmanının çok sayıda olumlu rapor hazırladığını bildirmişti.

Ulusal gazeteye göre Feyenoord, ‘Meksikalı yetenekler için ideal bir platform haline geldi’. Gimenez bu konuda en iyi örnek olarak gösteriliyor: forvet, Feyenoord aracılığıyla AC Milan’a rüya gibi bir transfer gerçekleştirdi.

Gimenez, Récord'a "Hormiga'yı yakından takip ettim ve onun nasıl geliştiğini görmek beni mutlu ediyor" dedi. "Yeni nesillere yol açmak güzel bir şey. Feyenoord'daki dönemim o kadar iyiydi ki, artık Meksikalı oyunculara çok daha fazla ilgi gösteriliyor ve bu beni gururlandırıyor."

Meksikalı forvet, Feyenoord'un González için ideal bir sonraki adım olduğunu düşünüyor. “Feyenoord'da onu harika bir forvet haline getirebileceklerini düşünüyorum. Onu tam anlamıyla kullanacaklar ve ondan en iyi şekilde yararlanacaklar, çünkü Hollanda kulüpleri böyle yapar. Feyenoord, büyük liglere doğru atılacak mükemmel bir adım.”

González bu sezon muhteşem bir formda: 32 resmi maçta 24 gol attı. Chivas, 2025 sonunda sözleşmesini 2029 ortasına kadar uzattı ve serbest kalma bedelini yükseltti. İstenen bedelin yaklaşık on beş milyon euro olduğu söyleniyor.

Rotterdam ekibi henüz resmi bir teklifte bulunmadı, ancak Récord'a göre “ilgi sezon boyunca yoğunlaşacak”. Dennis te Kloese, Meksika transfer piyasasında tanınmış bir isim ve Gimenez ve Stéphano Carrillo'nun ardından bir Meksikalı forveti daha Rotterdam-Zuid'a getirecek gibi görünüyor.