Santi Cazorla yıldızlaştı, Real Madrid 3 hafta aradan sonra puan kaybetti

Real Madrid'in Villarreal'e konuk olduğu karşılaşmada Santi Cazorla iki golle yıldızlaşırken, Gareth Bale sakatlanarak 46. dakikada oyundan çıktı.

La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kaldı. Maçın golleri Santi Cazorla (2), Karim Benzema ve Raphael Varane'dan geldi.

3 haftadır üst üste gol yemeden kazanan Real Madrid'in, maçın başında geri düşüp skoru lehine çevirse de 34 yaşındaki Santi Cazorla'yı durdurmak mümkün olmadı.

Henüz 4. dakikada Samuel Chukwueze'nin pasında ceza sahasına girerken harika bir şut çıkaran Santi Cazorla, gol perdesini araladı.

Golün şokunu çabuk atlatan Real Madrid ise Karim Benzema ile beraberlik golünü 7. dakikada buldu.

Benzema bu golle birlikte bu sezon tüm kulvarlardaki 5. kafa golünü kaydetmiş oldu ve bu alanda La Liga'nın zirvesine yerleşti.

20. dakikada Raphael Varane'ın kafa vuruşu Real Madrid'i öne geçirirken, ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Gareth Bale bu sezon 3. kez sakatlık geçirdi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İstatistikçi Mister Chip'e göre bu değişiklik ise, Gareth Bale'in Real Madrid kariyerindeki sakatlık nedenli 13. değişikliğiydi.

Real Madrid hücumda opsiyonsuz gözükürken, Santi Cazorla açtığı gol perdesini de kapatmayı bildi.

82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Santi Cazorla, yaptığı kafa vuruşu ile Courtois'yı bacaklarının arasından avladı ve maçın skorunu belirledi.

Real Madrid 30 puanla 4. sırada yer alırken, Villarreal ise 16 puanla 17. sırada bulunuyor.