Santa Clara Başkanı İsmail Uzun açıkladı: "Fenerbahçe Lincoln Henrique için mükemmel bir transfer teklifi yaptı"
Jorge Jesus'un imzasının ardınan transfer çalışmalarına yönelen Fenerbahçe orta sahaya takviye için Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor. Portekiz ekibinin Türk başkanı İsmail Uzun, sarı-lacivertli takımın Brezilyalı oyuncuya olan ilgisini Portekiz'in O Jogo gazetesine değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin kontratı 2023 yazında bitecek Lincoln için yaptığı sonraki satıştan pay da içeren teklifin Santa Clara açısından mükemmel olduğunu belirten Uzun, bu teklifi yönetim kurulu olarak masaya yatıracaklarını ve Fenerbahçe'ye gün içerisinde cevap vereceklerini söyledi.
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Uzun ve Fenerbahçe yönetimi arasındaki pazarlıkların İstanbul'da gerçekleştiği belirtildi.
Çaykur Rizespor'da da oynamıştı
2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de forma giyen Lincoln sezonu 18 karşılaşmada üç gol ve iki asistle tamamlamıştı. Gremio altyapısından yetişen oyuncu Brezilya'da kendi jenerasyonunun en yetenekli isimlerinden biri olarak gösterilmesine rağmen bu sezona dek kendisinden beklenen çıkışı gerçekleştirememişti.
Portekiz'in son şampiyonu Porto'nun da yoğun bir ilgi gösterdiği Lincoln, son üç sezondur Santa Clara'nın formasını giyiyordu. Geride bıraktığımız sezonda ligde 32 maça çıkan genç oyuncu bu karşılaşmalara beş gol ve altı asist sığdırırken, 11 gole doğrudan etki etti.
Lincoln, Portekiz Ligi'nde rakip ceza sahasına en çok pas gönderen ikinci oyuncu olarak dikkat çekti.
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