Bruno Fernandes, Roma karşısında Manchester United'ın dramatik geri dönüşünü başlatan kritik penaltı tekrarında nasıl düşündüğünü açıkladı. Portekizli orta saha oyuncusu, Old Trafford'daki Şampiyonlar Ligi mücadelesine felaket gibi bir başlangıç yapmasının ardından penaltıyı yeniden kullanma şansı bulduğu için şanslı olduğunu kabul etti.

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United, geri dönüşle gelen dramatik galibiyeti aldı

United, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında güçlükle 3-2'lik bir galibiyet aldı. Bu sonuç, 10 Eylül'e kadar uzanan galibiyet hasretine son verdi.

Old Trafford'da maçın ilk bölümüne İtalyan ekibi hâkim oldu. Roma, Matias Soule'nin golü ve Donyell Malen'in penaltısıyla yalnızca 18 dakikada sürpriz bir şekilde 2-0 öne geçti. Tartışmalı bir penaltı kararı Manchester United'a geri dönüş fırsatı sundu ancak Fernandes'in ilk vuruşunu Devis Vasquez kurtardı. Bununla birlikte VAR, Roma orta sahası Bryan Cristante'nin penaltı vuruşundan önce ceza sahasına girmesi nedeniyle penaltının tekrarlanmasına karar verdi.

Fernandes, penaltıdaki şansını kabul etti

Fernandes, ikinci denemesinde penaltıyı gole çevirerek dikkat çekici geri dönüşü başlattı. United kaptanı, kısa aralıklarla iki kez penaltı noktasına geçmenin yarattığı büyük baskıyı anlattı.

Fernandes, Sky Sport Italia'ya şunları söyledi: "Bunun büyük bir sorumluluk olduğunu biliyordum. Maçın gidişatını değiştirebilirdi ve o anda taraftarı arkamıza almak için gerçekten bir gole ihtiyacımız vardı. Penaltı her zaman stresli bir andır çünkü yalnızca siz ve kaleci varsınızdır; o durumda başka kimse size yardım edemez."

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"Açıkçası Cristante'nin ceza sahasına erken girmesi benim için şanstı, böylece penaltıyı tekrar kullanma fırsatı buldum. İkinci seferde kalecinin nereye gideceğini tahmin etmeye çalışmadan bir köşe seçip topa olabildiğince sert vurmaya karar verdim."

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Como sonrası medya yasağının ardından yeniden İtalyanca konuştu

Fernandes'in televizyon röportajını İtalyanca yapmasına bu kez izin verildi. Bu, Avrupa'da yaşanan son hayal kırıklığının ardından kulübün medya departmanının tutumunda bir değişikliğe işaret etti. Como karşısında alınan ağır 4-1'lik yenilginin ardından, daha önce Serie A ve Serie B'de yıllarca oynamış olmasına rağmen kulüp çalışanlarının orta saha oyuncusunun İtalyan basınına konuşmasını engellediği bildirilmişti. Fernandes artık Old Trafford'daki mevcut krizi açıkça değerlendirebiliyordu.

Fernandes şöyle devam etti: "Bu çok önemli bir galibiyet çünkü işler açıkça istediğimiz gibi gitmiyor. Bir şeyi hedefliyoruz ama başka bir şey yapıyoruz, maçların başında gol yiyoruz. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz ancak bundan çıkmaya çalışmalıyız."

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"Umarım bu sonuç bize ilerlemek ve daha iyisini yapmak için güven verir çünkü bu kadroda kalite var. Bunlar öncekiyle aynı oyuncular; yaz aylarında kadroya kaliteli isimler de kattık ve yolumuza devam etmeliyiz."

Premier League için ivme kazanmak

Geri dönüşle gelen bu galibiyet, zor günler geçiren İngiliz kulübü için önemli bir dönüm noktası olabilir. United'ın şimdi Avrupa'da yakaladığı bu kritik ivmeyi ligde başarıya dönüştürmesi gerekiyor. Pazar günü Aston Villa'yı ağırlayarak Premier League mücadelesine dönecek.