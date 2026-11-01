“Şanslıydık!” Cesc Fabregas, Venezia karşısındaki kritik galibiyetin ardından Como’nun penaltı tehlikesini atlattığını kabul etti

Cesc Fabregas, Como'nun Venezia'yı 1-0 yendiği maçta tartışmalı bir VAR kararının lehlerine çıkmasının ardından sahadan üç puanla ayrıldıkları için şanslı olduklarını kabul etti. Stadio Giuseppe Sinigaglia'da Lucas Da Cunha'nın ilk yarıda penaltıdan attığı gol maçın sonucunu belirledi ve Como'yu Serie A puan tablosunda 23 puana taşıdı.

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Fabregas, kıl payı galibiyette şanslı olduklarını kabul etti

Bu kıl payı galibiyet, Como'yu Avrupa kupalarına katılma yarışında tutarken takımı ikinci sıradaki Inter'in yalnızca iki, lig lideri Lazio'nun ise beş puan gerisinde bırakıyor. Ancak karşılaşmada tartışmalı bir pozisyon da yaşandı: Luis Milla'nın dahil olduğu pozisyonda Venezia lehine verilebilecek penaltı, maçın hakemleri tarafından iptal edildi.

“Pozisyonu gördüğümde bana net bir penaltı gibi geldi. Buraya gelmeden önce penaltı olup olmadığını sordum. Bunu ben söylemiyorum ama Luis kolunu hareket ettirmediği ve kolunu uzak tutmaya çalıştığı için penaltı olmadığı söylendi,” diyen teknik direktör, TuttoMercatoWeb'e şöyle konuştu: “Bana penaltı gibi göründü, şanslıydık. Ama bu konuyu benden daha iyi anlayan profesyoneller penaltı olmadığını söyledi. Bizimki mi? O daha netti. Top Tasos'a ulaşsa ve kendisine arkadan temas edilmese gol olurdu. Bu zor bir karar, bunu içtenlikle söylüyorum.”

Sıkışık maç takvimiyle başa çıkmak

Como, sezonun zorlu bir döneminden geçiyor. Üç maçta altı puanla dokuzuncu sırada bulunduğu Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Lens deplasmanına çıkacak takım, gelecek pazar da ligde Inter ile kritik bir maça çıkacak. Fabregas, modern futbolun durmak bilmeyen temposunun, özellikle de bu kadar sık maç yapmaya alışık olmayan oyuncularını yıprattığını kabul etti.

Fabregas, maç sonu değerlendirmesinde şunları söyledi: “Sahada hiçbir şey kolay değil. Bugün bu galibiyetin ne kadar değerli olduğunu gördük. Deplasmanda çok sayıda maç oynadık. Yaptıklarımıza büyük değer veriyorum; bunlar hafife alınacak şeyler değil. Futbolda kazanmak çok zor, bunu her hafta görüyorum. Bugünkü maç da çok önemliydi. Venezia'nın kaleyi bulan tek şutu vardı. Rakibe başka hiçbir fırsat tanımadık. Oyuncularımız art arda maç oynamaya alışık değil. Neredeyse antrenman yapamıyoruz ama bu anlayışla devam etmeliyiz.”

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Sakatlıklarla başa çıkmak ve taktiksel çözümler bulmak

Giderek uzayan sakatlık listesi, teknik direktörün işini daha da zorlaştırıyor. Özellikle kanatlarda Assane Diao ve Jesus Rodriguez şu anda forma giyemiyor. Fabregas, doğal kanat oyuncularının yokluğunda geride kalabalık savunma yapan takımları aşmanın zorlaştığını ve sahadaki diğer oyuncularının yaratıcı çözümler bulması gerektiğini belirtti.

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“Milyonlarca teknik direktör, taraftar ve yönetici var. Sanırım hepimiz, geride kalabalık savunma yapan bir takıma karşı oynarken bire birde rakibini geçebilen kanat oyuncularının vazgeçilmez olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda böyle oyuncularımız yok. Oyuncularla da asla kimlerin eksik olduğunu konuşmam. Oyuncunun oyunu nasıl yorumladığı belirleyici hâle geliyor. Bahane aramamalı, başka bir çözüm bulmalıyız. Ama çok daha fazla seçeneğimin olmasını isterdim. Bugün Nico bitkin düşmüştü, Da Cunha ise her maçta oynadı. Her zaman istediklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Biz de her zaman istediğimiz şekilde oynamaya çalışıyoruz.”

Ricci, İtalyan efsanelere benzetildi

Fabregas'ın özel olarak övdüğü oyunculardan biri Samuele Ricci'ydi. Orta saha oyuncusu Como'da etkileyici bir performans sergilerken Fabregas, genç oyuncunun potansiyelini överken sözlerini sakınmadı. Teknik direktör, Ricci'nin oyun tarzını İtalyan futbol tarihinin en büyük isimlerinden bazılarına benzetti.

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“Ricci'den çok memnunum. Torino ve Milan'dan tanıdığım Samu'yu gördüm. Totti ve Pirlo gibi harika oynuyor. Harika bir çocuk, harika bir zihniyeti var. Ona biraz daha fazlasını verirsek İtalya'da çok güçlü bir oyuncu olabilir. Çok iyi bir tekniğe ve güçlü bacaklara sahip. Çarşamba günü 16 oyuncumuz olacak ve Şampiyonlar Ligi için hepimiz hazır olmalıyız. Şimdi dinleneceğiz, ardından yolculuğumuzdaki önemli bir maça çok kısa sürede hazırlanacağız. Bu ivmeyi sürdürmek için nereden ve nasıl olursa olsun enerji bulmalıyız.”